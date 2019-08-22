Экспресс дня 22 августа. Прогноз и ставки на футбол

Сегодня, 22 августа, пройдут поединке раунда плей-офф Лиги Европы. Московский «Спартак» сыграет против «Браги» в Португалии.

«Брага» — «Спартак»

Футбол. Лига Европа. Квалификация

Накануне «Брага» проиграла «Спортингу» со счетом 1:2 в чемпионате Португалии. Это стало первой неудачей «оружейников» в этом сезоне. До этого они победили в трех поединках.

В этот период «Брага» выиграла одну игру в португальском первенстве, а также дважды одолела датский «Брондбю» на предыдущей стадии Лиги Европы — 4:2 и 3:1.

У московского коллектива на данный момент 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой они сперва расписали мировую с «Динамо» (0:0) в чемпионате России, а затем выиграли четыре встречи кряду.

Помимо двух викторий в матчах РПЛ, «красно-белые» дважды одолели швейцарский «Тун» на прошлом этапе Лиги Европы (2:1 и 3:2).

Не исключаем, что в этой встрече будут забитые мячи в обе стороны, т.к. оба коллектива не особо надежно играют в обороне.

Ставка: обе забьют за 1.89.

ПСВ — «Аполлон»

Футбол. Лига Европа. Квалификация

ПСВ этот евросезон начали в Лиге чемпионов, где неожиданно провалился, уступив дорогу швейцарскому «Базелю». После победы в домашнем матче со счетом 3:2, эйндховенцы на выезде проиграл 1:2 и выбыли из-за правила выездных голов.

Переместившись в Лигу Европы на стадии третьего квалификационного ПСВ по сумме двух встреч не особо уверенно прошел норвежский «Хаугесунн» — 1:0 и 0:0. В чемпионате Голландии подопечные Марка ван Боммела набрали в трех играх семь очков.

Кипрский клуб в этом розыгрыше Лиги Европы прошел уже три стадии квалификации. На первой стадии отбора «Аполлон» выбил литовский «Спирис Каунас» (2:0 и 4:0).

На следующем этапе киприоты оставили за бортом турнира ирландский «Шэмрок Роверс» (3:1 и 1:2), а на предыдущем раунде они дважды обыграли австрийскую «Аустрию» (2:1 и 3:1).

Голландский вице-чемпиона на своем поле должен обыграть островитян. Предлагаем поставить на хозяев с форой.

Ставка: победа ПСВ с форой (-1) за 1.61.

«Копенгаген» — «Рига»

Футбол. Лига Европа. Квалификация

Чемпион Дании начал свой путь в этом евросезоне в Лиге чемпионов. В самом престижном турнире Европы «львы» сначала выбили валлийский «Нью-Сейнтс», но затем были выбиты сербской «Црвеной Звезой», уступив ей в драматической серии послематчевых пенальти.

«Копенгаген» лидирует в национальном первенстве со 100% показателем — шесть побед из шести.

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В еврокубках «Рига» также стартовала в квалификации Лиги чемпионов и оступилась уже в первом раунде, проиграв по пенальти ирландскому «Дандолку».

В Лиге Европы латыши оба раунда прошли по правилу выездного гола. Начали с польского «Пяст»: в гостях проиграли 2:3, дома победил 2:1.

После этого подопечным Михаилса Коньевса удалось победить по сумме двух матчей финский ХИК. Оба поединка завершились вничью, но на выезде латвийский клуб забил больше — 1:1 и 2:2.

Прогнозируем, что более мастеровитый «Копенгаген» победит в первом поединке.

Ставка: победа «Копенгагена» с форой (-1) за 1.33.

Итоговый коэффициент — 4.04. 0