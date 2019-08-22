Экспресс дня 22 августа. Прогноз и ставки на футбол

«Брага» — «Спартак»
Футбол. Лига Европа. Квалификация
Накануне «Брага» проиграла «Спортингу» со счетом 1:2 в чемпионате Португалии. Это стало первой неудачей «оружейников» в этом сезоне. До этого они победили в трех поединках.
В этот период «Брага» выиграла одну игру в португальском первенстве, а также дважды одолела датский «Брондбю» на предыдущей стадии Лиги Европы — 4:2 и 3:1.
У московского коллектива на данный момент 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой они сперва расписали мировую с «Динамо» (0:0) в чемпионате России, а затем выиграли четыре встречи кряду.
Помимо двух викторий в матчах РПЛ, «красно-белые» дважды одолели швейцарский «Тун» на прошлом этапе Лиги Европы (2:1 и 3:2).
Не исключаем, что в этой встрече будут забитые мячи в обе стороны, т.к. оба коллектива не особо надежно играют в обороне.
Ставка: обе забьют за 1.89.
ПСВ — «Аполлон»
Футбол. Лига Европа. Квалификация
ПСВ этот евросезон начали в Лиге чемпионов, где неожиданно провалился, уступив дорогу швейцарскому «Базелю». После победы в домашнем матче со счетом 3:2, эйндховенцы на выезде проиграл 1:2 и выбыли из-за правила выездных голов.
Переместившись в Лигу Европы на стадии третьего квалификационного ПСВ по сумме двух встреч не особо уверенно прошел норвежский «Хаугесунн» — 1:0 и 0:0. В чемпионате Голландии подопечные Марка ван Боммела набрали в трех играх семь очков.
Кипрский клуб в этом розыгрыше Лиги Европы прошел уже три стадии квалификации. На первой стадии отбора «Аполлон» выбил литовский «Спирис Каунас» (2:0 и 4:0).
На следующем этапе киприоты оставили за бортом турнира ирландский «Шэмрок Роверс» (3:1 и 1:2), а на предыдущем раунде они дважды обыграли австрийскую «Аустрию» (2:1 и 3:1).
Голландский вице-чемпиона на своем поле должен обыграть островитян. Предлагаем поставить на хозяев с форой.
Ставка: победа ПСВ с форой (-1) за 1.61.
«Копенгаген» — «Рига»
Футбол. Лига Европа. Квалификация
Чемпион Дании начал свой путь в этом евросезоне в Лиге чемпионов. В самом престижном турнире Европы «львы» сначала выбили валлийский «Нью-Сейнтс», но затем были выбиты сербской «Црвеной Звезой», уступив ей в драматической серии послематчевых пенальти.
«Копенгаген» лидирует в национальном первенстве со 100% показателем — шесть побед из шести.
В еврокубках «Рига» также стартовала в квалификации Лиги чемпионов и оступилась уже в первом раунде, проиграв по пенальти ирландскому «Дандолку».
В Лиге Европы латыши оба раунда прошли по правилу выездного гола. Начали с польского «Пяст»: в гостях проиграли 2:3, дома победил 2:1.
После этого подопечным Михаилса Коньевса удалось победить по сумме двух матчей финский ХИК. Оба поединка завершились вничью, но на выезде латвийский клуб забил больше — 1:1 и 2:2.
Прогнозируем, что более мастеровитый «Копенгаген» победит в первом поединке.
Ставка: победа «Копенгагена» с форой (-1) за 1.33.
Итоговый коэффициент — 4.04. 0