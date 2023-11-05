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    Станет ли Микаэлян чемпионом мира по версии WBC?

    Макабу — Микаэлян. Ставка (к. 2.40) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Макабу — Микаэлян
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    Илунга Макабу
    5 ноября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Илунгой Макабу и Ноэлем Микаэляном в первом тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 05:00 мск. Макабу — Микаэлян: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Илунга Макабу

    Макабу бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе. Боксер из Конго потерял свой титул после поражения в предыдущем поединке от Баду Джека нокаутом в 12-м раунде.

    Однако в скором времени скандинав был лишен пояса и поэтому Илунга стал первым претендентом. До неудачи в последнем поединке африканец шел на серии из десяти побед кряду.

    За свою карьеру ему удалось победить таких именитых боксеров, как Дмитрий Кудряшов, Табисо Мчуну и Оланреваджу Дуродола. Макабу является ярко выраженным панчером.

    За свою карьеру он одержал 25 побед нокаутом при 29-ти выигранных боях. Однако нередко африканец чересчур увлекается атакой и забывает про защиту, о чем говорят 3 досрочных поражения в карьере.

    Ноэл Микаэлян

    Пик Ноэля пришелся на 2015-2016 года, когда ему удалось стать чемпионом мира по версии WBO. Он завоевал титул в сентябре 2015-го, после чего провел 3 удачных защиты.

    Но далее у Микаэляна случились 2 поражения от Кшиштофа Влодарчика и Майриса Бриедиса. Обоим проиграл решением, и с тех пор армянин больше не получал громких боев.

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    • Да и выступать на профессиональном ринге Ноэл стал гораздо реже, чем ранее. За последние 6 лет у него лишь 4 поединка.

    Однако 3 победы кряду позволили Микаэляну реанимировать свою карьеру. Последняя из них над Юрием Каленгой подарила ему статус претендента и первую строчку в рейтинге в WBC.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры видят фаворитом Ноэла Микаэляна. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65. На победу Илунги Макабу предлагают сделать ставку за 2.40.

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    Оба бойца сейчас пребывают не в пиковых кондиций. Но у африканца над Микаэляном есть одно серьезное преимущество — его невероятная ударная мощь.

    Грубая сила Макабу станет ключевым фактором в этом поединке. Представитель Конго в любой момент способен отправить Микаэляна в нокаут. Ставка: победа Илунги Макабу за 2.40.

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    Макабу — Микаэлян: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Станет ли Микаэлян чемпионом мира по версии WBC?
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