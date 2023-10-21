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    Будет ли ранний финиш в бою Мокаева и Эллиота?

    Мокаев — Эллиот. Ставка (к. 1.57) и прогноз на бой, UFC 294, 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мокаев — Эллиот
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    Мухаммад Мокаев
    21 октября состоится бой в рамках турнира UFC 294 между Мухаммадом Мокаевым и Тимом Эллиотом в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 20:35 мск. Мокаев — Эллиот: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мухаммад Мокаев

    Мокаев располагается на 11-й строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Данный боец еще не потерпел ни единого поражения в своей карьере.

    Он одержал 9 побед, 4 из которых были в UFC. В самом сильном промоушене планеты Мухаммад уже удосрочил трех соперников.

    Последним из них стал дебютант лиги Жафел Фильо, у которого Мокаев выиграл сабмишном в третьем раунде. По своей базе Мухаммад является представителем борьбы и каратэ.

    Но гораздо комфортнее британец чувствует себя именно на земле. Он легко стягивает соперников на канвас, а далее всегда пытается их финишировать.

    Тим Эллиот

    Эллиот занимает десятое место в рейтинге до 56,7 кг. Тиму уже 36 лет,
    однако к этому бою он подходит после четырех побед и одного поражения в предыдущих пяти встречах.

    Опыт — главное преимущество американца по отношению к грядущему сопернику. Несмотря на возраст, Эллиот продолжает пребывать в топ-15 и зачастую побеждает более молодых и физически крепких бойцов.

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    • Уступал американец только монстрам наилегчайшего дивизиона, таким как Дейвисон Фигередо, Аскар Аскаров и Брэндон Ройвал.

    Во время поединков Эллиот довольно быстро адаптируется абсолютно к любому стилю. Особенно хорошо у американца получается действовать на канвасе. Об этом говорят 6 выигранных поединков сабмишнами в ММА.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают Мухаммада Мокаева явным фаворитом в грядущем поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14. На успех Эллиота предлагают сделать ставку за 6.10.

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    Американский ветеран точно не станет легкой мишенью для молодого Мокаева. Эллиот обладает довольно хорошей защитой от тейкдаунов, а сам британец нередко на земле проигрывает позицию соперникам.

    Не исключено, что большая часть данного противостояния будет проходить именно в борьбе. Поэтому на ранний финиш рассчитывать не стоит. Ставка: тотал больше 2,5 за 1.57.

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    Мокаев — Эллиот: прогноз, ставка (1.57), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли ранний финиш в бою Мокаева и Эллиота?
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