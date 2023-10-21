21 октября состоится бой в рамках турнира UFC 294 между Мухаммадом Мокаевым и Тимом Эллиотом в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 20:35 мск. Мокаев — Эллиот: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мухаммад Мокаев

Мокаев располагается на 11-й строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Данный боец еще не потерпел ни единого поражения в своей карьере.

Он одержал 9 побед, 4 из которых были в UFC. В самом сильном промоушене планеты Мухаммад уже удосрочил трех соперников.

Последним из них стал дебютант лиги Жафел Фильо, у которого Мокаев выиграл сабмишном в третьем раунде. По своей базе Мухаммад является представителем борьбы и каратэ.

Но гораздо комфортнее британец чувствует себя именно на земле. Он легко стягивает соперников на канвас, а далее всегда пытается их финишировать.

Тим Эллиот

Эллиот занимает десятое место в рейтинге до 56,7 кг. Тиму уже 36 лет,

однако к этому бою он подходит после четырех побед и одного поражения в предыдущих пяти встречах.

Опыт — главное преимущество американца по отношению к грядущему сопернику. Несмотря на возраст, Эллиот продолжает пребывать в топ-15 и зачастую побеждает более молодых и физически крепких бойцов.

Уступал американец только монстрам наилегчайшего дивизиона, таким как Дейвисон Фигередо, Аскар Аскаров и Брэндон Ройвал.

Во время поединков Эллиот довольно быстро адаптируется абсолютно к любому стилю. Особенно хорошо у американца получается действовать на канвасе. Об этом говорят 6 выигранных поединков сабмишнами в ММА.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают Мухаммада Мокаева явным фаворитом в грядущем поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14. На успех Эллиота предлагают сделать ставку за 6.10.

Американский ветеран точно не станет легкой мишенью для молодого Мокаева. Эллиот обладает довольно хорошей защитой от тейкдаунов, а сам британец нередко на земле проигрывает позицию соперникам.

Не исключено, что большая часть данного противостояния будет проходить именно в борьбе. Поэтому на ранний финиш рассчитывать не стоит. Ставка: тотал больше 2,5 за 1.57.