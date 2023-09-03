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    Выиграет ли Крис Юбенк в реванше у Лиама Смита?

    Смит — Юбенк. Ставка (к. 4.30) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Смит — Юбенк
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    Крис Юбенк
    3 сентября состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Лиамом Смитом и Крисом Юбенком в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 01:00 мск. Смит — Юбенк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лиам Смит

    Смит является одним из потенциальных претендентов на чемпионский титул в среднем дивизионе. У него одно поражение и 5 побед в последних шести боях.

    Единственный, кому проиграл британец на данном отрезке, был Магомед Курбанов. Но далее Смит вышел на серию из четырех досрочных выигрышей кряду.

    Последним в списке Лиама стал Юбенк, с которым предстоит встретиться вновь. В первом бою все закончилось нокаутом в пользу Смита в четвертом раунде.

    Перед ответной встречей у Лиама серьезная мотивация. Пятый кряду выигрыш может подарить ему титульник с Головкиным или Чарло. Так что к этому бою Смит подходит едва ли не на пике.

    Крис Юбенк

    Юбенк шел на серии из шести побед, пока не проиграл Смиту в предыдущем бою. Стоит отметить, что то было его первое поражение нокаутом в карьере.

    Крис бывший чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF. Однако когда британец принял решение спуститься на категорию ниже, поединков с серьезными соперниками было гораздо меньше.

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    • Да и в отличие от того же Смита, который финиширует всех подряд, Юбенк выступал не так зрелищно. На данном отрезке из шести побед лишь 3 из них были досрочными.

    Можно отметить некоторые проблемы в обороне и не самое лучшее кардио. Нередко у Юбенк ввиду усталости сильно замедляется после экватора поединка.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры небольшое преимущество отдают Лиаму Смиту, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.78. На победу Юбенка можно поставить за 2.18.

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    В последнее время в профессиональном боксе очень часто наблюдается тенденция, когда в реванше побеждает тот же боец, что и в первом поединке.

    После проигрыша нокаутом Юбенк будет очень аккуратным. Такой ход развития событий только на руку его сопернику, который будет работать на очки и дожидаться решения судей. Ставка: победа Лиама Смита по очкам за 4.30.

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    Смит — Юбенк: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Выиграет ли Крис Юбенк в реванше у Лиама Смита?
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