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    Одержит ли Рустам Хабилов победу в дебютном бою в Bellator?

    Хабилов — Уиллис. Прогноз (к. 1.90) и ставки на бой, Bellator 293, 1 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хабилов — Уиллис
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    Рустам Хабилов
    1 апреля состоится бой в рамках турнира Bellator 293 между Рустамом Хабиловым и Джалилом Уиллисом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:00 мск. Хабилов — Уиллис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рустам Хабилов

    Рустам в последний раз выходил в октагон в 2019-м против соотечественника Сергея Хандожко еще в рамках UFC. Тогда Хабилов одержал победу судейским решением, после чего взял большую паузу.

    В самой сильной лиге мира Рустам сумел построить неплохую карьеру. В большинстве поединков он выигрывал. Причем в его активе даже есть победа над таким звездным бойцом, как Хорхе Масвидаль.

    Стилистически является представителем борьбы и самбо. За карьеру у Хабилова 5 побед сабмишном и 4 нокаутом. Причем россиянин крайне хорош стартовом раунде.

    У него есть 8 побед в первом отрезке и, как правило, Рустам привык давить на своего соперника, задавая темп поединка. С защитой в стойке тоже все в порядке, пропускает не более пяти ударов в минуту со стороны соперника.

    Джалил Уиллис

    Американец классом явно ниже, нежели Рустам Хабилов. Он никогда не дрался в UFC, а в Bellator выступает с ноября 2020-го.

    В рейтингах пока что не состоит, находясь за пределами топ-15 полусредневесов. Что касается статистики последних поединков, то она тоже не особо впечатляет.

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    • В предыдущих пяти встречах на его счету 3 победы решением и 2 проигрыша сабмишнами уже в первом раунде. С защитой от тейкдаунов у Уиллиса все плохо, и сопернику может хватить одной попытки, чтобы финишировать его.

    Ударной мощью Джалил также не славится. За карьеру у него 2 победы нокаутом, а в Bellator и вовсе нет ни одного досрочного выигрыша.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем бою букмекеры дают равные шансы успех обоих участников. На победу Хабилова или Уиллиса можно поставить с коэффициентом 1.90.

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    Главный минус россиянина — это его простой в 4 года. Однако история знает не мало примеров, когда боец выходит победителем в поединке после длительной паузы. Уиллис менее мастеровитый спортсмен, нежели многие предыдущие оппоненты Хабилова.

    К тому же, у него плохая защита от тейкдаунов, что будет на руку россиянину, как базовому борцу. Если Джалил позволит перевести себя на канвас, то для него в этом поединке все может закончиться очень быстро. Ставка: победа Рустама Хабилова за 1.90.

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    Хабилов — Уиллис: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Рустам Хабилов победу в дебютном бою в Bellator?
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