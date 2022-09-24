24 мая сентября боксерский поединок рамках турнира Hardcore Boxing между Дмитрием Кудряшовым и Сосланом Асбаровым. Ориентировочно начало боя в 22:00 мск. Кудряшов — Асбаров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дмитрий Кудряшов

Дмитрий Кудряшов в последнее время выступает в показательных боях и промоушенах поп-ММА, но у данного боксера есть очень солидный опыт на профессиональном ринге.

Ранее он успешно дрался с такими именитыми бойцами, как, к примеру, Оланреваджу Дуродола. За время выступлений на профессиональном ринге Дмитрий завоевал титул чемпиона мира по версии WBC-Silver в первом тяжелом весе.

Однако в карьере Кудряшова начался спад после победы над Вацлавом Пейсаром в 2019 году. Далее же Дмитрий не выступал на протяжении двух лет и после простоя он проиграл 2 поединка.

К данной встрече Кудряшов подходит после победы в первом раунде над Вагабом Вагабовым в рамках супертяжелого веса.

Сослан Асбаров

Асбаров не имеет за плечами такого опыта на профессиональном ринге. Сослан известен своими боями в поп-ММА. Также он выступал и в кулачной лиге.

Определенные качества у Асбарова присутствуют, но его нельзя отнести к суперпрофессионалу. По правилам бокса у него только один поединок, который закончился победой.

В данном противостоянии Сослан является явным андердогом. Сложно представить за счет чего он сумеет пройти такого опытного соперника.

Что касается манеры ведения поединка, то Асбаров предпочитает действовать первым номером. А вот с блоком у Сослана есть определенные проблемы.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече явным фаворитом считают Дмитрия Кудряшова. На его победу можно поставить за 1.35. На успех Асбарова дают коэффициент 3.45.

Кудряшов еще не так давно выступал на профессиональном ринге против сильнейших боксеров. Ранее он был чемпионом мира и, конечно же, уровень мастерства Дмитрия гораздо выше, чем у соперника.

В этой встрече и вовсе все может закончиться довольно быстро. Вряд ли бывший обладатель пояса WBC-Silver захочет доводить встречу до решения судей. Ставка: досрочная победа Дмитрия Кудряшова за 1.68.