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    Как сложится очередной поединок для Дмитрия Кудряшова?

    Кудряшов — Асбаров. Прогноз (к. 1.68) и ставки на бой, Hardcore Boxing, 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кудряшов — Асбаров
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    Дмитрий Кудряшов
    24 мая сентября боксерский поединок рамках турнира Hardcore Boxing между Дмитрием Кудряшовым и Сосланом Асбаровым. Ориентировочно начало боя в 22:00 мск. Кудряшов — Асбаров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дмитрий Кудряшов

    Дмитрий Кудряшов в последнее время выступает в показательных боях и промоушенах поп-ММА, но у данного боксера есть очень солидный опыт на профессиональном ринге.

    Ранее он успешно дрался с такими именитыми бойцами, как, к примеру, Оланреваджу Дуродола. За время выступлений на профессиональном ринге Дмитрий завоевал титул чемпиона мира по версии WBC-Silver в первом тяжелом весе.

    Однако в карьере Кудряшова начался спад после победы над Вацлавом Пейсаром в 2019 году. Далее же Дмитрий не выступал на протяжении двух лет и после простоя он проиграл 2 поединка.

    К данной встрече Кудряшов подходит после победы в первом раунде над Вагабом Вагабовым в рамках супертяжелого веса.

    Сослан Асбаров

    Асбаров не имеет за плечами такого опыта на профессиональном ринге. Сослан известен своими боями в поп-ММА. Также он выступал и в кулачной лиге.

    Определенные качества у Асбарова присутствуют, но его нельзя отнести к суперпрофессионалу. По правилам бокса у него только один поединок, который закончился победой.

    В данном противостоянии Сослан является явным андердогом. Сложно представить за счет чего он сумеет пройти такого опытного соперника.

    Что касается манеры ведения поединка, то Асбаров предпочитает действовать первым номером. А вот с блоком у Сослана есть определенные проблемы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече явным фаворитом считают Дмитрия Кудряшова. На его победу можно поставить за 1.35. На успех Асбарова дают коэффициент 3.45.

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    Кудряшов еще не так давно выступал на профессиональном ринге против сильнейших боксеров. Ранее он был чемпионом мира и, конечно же, уровень мастерства Дмитрия гораздо выше, чем у соперника.

    В этой встрече и вовсе все может закончиться довольно быстро. Вряд ли бывший обладатель пояса WBC-Silver захочет доводить встречу до решения судей. Ставка: досрочная победа Дмитрия Кудряшова за 1.68.

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    Кудряшов — Асбаров: прогноз, ставка (1.60), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Как сложится очередной поединок для Дмитрия Кудряшова?
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