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    Как закончится второй поединок в UFC для Дениса Тюлюлина?

    Пикетт — Тюлюлин. Прогноз (к. 1.80) и ставки на бой, UFC 279, 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Пикетт — Тюлюлин
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    Джейми Пиккет
    11 сентября состоится бой в рамках турнира UFC 279 между Джейми Пикеттом и Денисом Тюлюлином в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 02:00 мск. Пикетт — Тюлюлин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джейми Пикетт

    Джейми на данный момент не является рейтинговым бойцов. В последнее время Пикет выступает крайне нестабильно. Он проиграл в трех из пяти предыдущих поединках.

    Нельзя сказать, что у американца есть ряд преимуществ, которые отличают его от других. Джейми довольно посредственный боец.

    Стоит отметить, что он неплохо обороняется от тейкдаунов и здесь у него по статистике 61% заблокированных попыток проходов в ноги со стороны соперника.

    Сам же Пиккет очень редко идет в борьбу. За карьеру у него только один бой выигранный сабмишном.

    Денис Тюлюлин

    Дебют россиянина в UFC явно не задался. В своем первом поединке он во втором раунде проиграл сабмишном соотечественнику Алиасхабу Хизриеву.

    Также как и Джейми, Денис редко борется. В основном, Тюлюлин предпочитает драться в стойке. Но россиянину необходимо работать над точностью.

    По статистике только 38% акцентированных ударов со стороны Дениса доходят до цели. При этом сам Тюлюлин блокирует половину атак соперника.

    Наверняка Денис в данной встрече не будет в лишний раз рисковать. Возможно, россиянин даже попробует работать вторым номером.

    Прогноз и ставка

    Явного фаворита в данной встрече нет. Тем не менее, букмекеры отдают свое предпочтение Джейми Пикетту. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.71. На победу Тюлюлина можно поставить за 2.12.

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    Текущая форма обоих соперников оставляет желать лучшего. Вероятнее всего, бойцы выберут довольно невысокий темп, чтобы грамотно разложить силы на дистанции.

    В связи с этим, досрочного финише в данной встрече может и не быть. Что Джейми, что Денис не хотят наткнуться контратаку. Ставка: полный бой с коэффициентом 1.80.

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    Пикетт — Тюлюлин: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Как закончится второй поединок в UFC для Дениса Тюлюлина?
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