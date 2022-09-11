11 сентября состоится бой в рамках турнира UFC 279 между Джейми Пикеттом и Денисом Тюлюлином в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 02:00 мск. Пикетт — Тюлюлин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джейми Пикетт

Джейми на данный момент не является рейтинговым бойцов. В последнее время Пикет выступает крайне нестабильно. Он проиграл в трех из пяти предыдущих поединках.

Нельзя сказать, что у американца есть ряд преимуществ, которые отличают его от других. Джейми довольно посредственный боец.

Стоит отметить, что он неплохо обороняется от тейкдаунов и здесь у него по статистике 61% заблокированных попыток проходов в ноги со стороны соперника.

Сам же Пиккет очень редко идет в борьбу. За карьеру у него только один бой выигранный сабмишном.

Денис Тюлюлин

Дебют россиянина в UFC явно не задался. В своем первом поединке он во втором раунде проиграл сабмишном соотечественнику Алиасхабу Хизриеву.

Также как и Джейми, Денис редко борется. В основном, Тюлюлин предпочитает драться в стойке. Но россиянину необходимо работать над точностью.

По статистике только 38% акцентированных ударов со стороны Дениса доходят до цели. При этом сам Тюлюлин блокирует половину атак соперника.

Наверняка Денис в данной встрече не будет в лишний раз рисковать. Возможно, россиянин даже попробует работать вторым номером.

Прогноз и ставка

Явного фаворита в данной встрече нет. Тем не менее, букмекеры отдают свое предпочтение Джейми Пикетту. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.71. На победу Тюлюлина можно поставить за 2.12.

Текущая форма обоих соперников оставляет желать лучшего. Вероятнее всего, бойцы выберут довольно невысокий темп, чтобы грамотно разложить силы на дистанции.

В связи с этим, досрочного финише в данной встрече может и не быть. Что Джейми, что Денис не хотят наткнуться контратаку. Ставка: полный бой с коэффициентом 1.80.