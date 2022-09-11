Джейми Пикетт
Джейми на данный момент не является рейтинговым бойцов. В последнее время Пикет выступает крайне нестабильно. Он проиграл в трех из пяти предыдущих поединках.
Нельзя сказать, что у американца есть ряд преимуществ, которые отличают его от других. Джейми довольно посредственный боец.
Стоит отметить, что он неплохо обороняется от тейкдаунов и здесь у него по статистике 61% заблокированных попыток проходов в ноги со стороны соперника.
Сам же Пиккет очень редко идет в борьбу. За карьеру у него только один бой выигранный сабмишном.
Денис Тюлюлин
Дебют россиянина в UFC явно не задался. В своем первом поединке он во втором раунде проиграл сабмишном соотечественнику Алиасхабу Хизриеву.
Также как и Джейми, Денис редко борется. В основном, Тюлюлин предпочитает драться в стойке. Но россиянину необходимо работать над точностью.
По статистике только 38% акцентированных ударов со стороны Дениса доходят до цели. При этом сам Тюлюлин блокирует половину атак соперника.
Наверняка Денис в данной встрече не будет в лишний раз рисковать. Возможно, россиянин даже попробует работать вторым номером.
Прогноз и ставка
Явного фаворита в данной встрече нет. Тем не менее, букмекеры отдают свое предпочтение Джейми Пикетту. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.71. На победу Тюлюлина можно поставить за 2.12.
Текущая форма обоих соперников оставляет желать лучшего. Вероятнее всего, бойцы выберут довольно невысокий темп, чтобы грамотно разложить силы на дистанции.
В связи с этим, досрочного финише в данной встрече может и не быть. Что Джейми, что Денис не хотят наткнуться контратаку. Ставка: полный бой с коэффициентом 1.80.