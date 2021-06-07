В ночь с 6 на 7 июня в Майами на «Hard Rock Stadium» состоится поединок между бывшим чемпионом мира Флойдом Мейвезером и любителем Логаном Полом. Эфир начнется в 04:00 по мск. Мейвезер — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер globallookpress.com

Флойд Мейвезер провел свой последний официальный поединок в 2015 году, когда защитил титул чемпиона, одолев Андре Берто. Американец так и ушел на пенсию без единого поражения. В его активе 50 поединков и во всех 50 он побеждал.

Флойду удавалось неоднократно становиться чемпионом мира по версиям WBO, WBA и WBC в разных весовых категориях. Также на его счету пояса IBF и IBO.

Если говорить о всех боях Мейвезера, то стоит вспомнить его выставочные внерейтинговые поединки в Японии и матч против Конора Макгрегора. В итоге Мейвезер выиграл, забив Макгрегора своими быстрыми ударами и оформив победу техническим нокаутом.

В списке побежденных «Красавчика» такие известные бойцы, как Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя, Сауль «Канело» Альварес, Рикки Хаттон, Шейн Мосли, Артуро Гатти и Заб Джуда. Это лишь малая часть заслуг Мейвезера.

Логан Пол

Логан Пол globallookpress.com

Все, чем запомнился блогер Пол — это эксцентричное поведение в сети и любовь к деньгам. Никак иначе его рвение в бокс не объяснить. Если до этого ютубер выше головые не прыгал, то теперь ему захотелось попробовать себя в бою с настоящим боксером.

Ранее Пол провел два поединка с блогером KSI. При это ни одной победы он так и не добился. Первый поединок прошел в 2018 году. Тогда Логан выигрывал по очкам, но из-за нехватки выносливости упустил победу и бой завершился вничью.

Спустя год блогеры устроили реванш. Для интереса второй поединок даже носил характер профессионального. Именно в том матче Пол показал свою неспособность уходить с линии атаки. Он застаивался перед соперником, причем оппонент был хуже по технике.

Мнение судей разделилось, но все же победу решением отдали блогеру KSI.

Прогноз и ставка

Никто не сомневается в победе Флойда — 1.08 на профессионала и 6.25 на победу ютубера. В этом поединке предусмотрены лишь победы нокаутом или техническим нокаутом, но не судейским решением. На досрочную победу бойцов букмекеры дают 1.34 и 2.99 соответственно.

У Мейвезера за плечами крутая профессиональная, в течение которой он не потерпел ни одного поражения. То, что он находится в отличной форме, нет никаких сомнений.

Американец уже имел опыт боя с более массивным соперником. Речь идет о Коноре Макгрегоре. Тем не менее Флойду удалось загнать его в технический нокаут. При этом ирландец профессиональный боец, а Логан Пол обычный любитель с ютуба. Ставка — победа Флойда KO/TKO за 1.54.