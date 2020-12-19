Головкин — Шеремета. Прогноз и ставка с коэффициентом 2.62 на бокс 19 декабря 2020 года

19 декабря в США Геннадий Головкин будет защищать титул чемпиона по версии IBF в противостоянии с Камилом Шереметой. Поединок начнется ориентировочно в 04:00 мск. Прогноз на Головкин — Шеремета.

Геннадий Головкин

Легендарный казахский «трипл-джи» Геннадий Головкин имеет огромный опыт выступлений в среднем весе. Он действующий чемпион по версиям IBF и IBO, а также бывший чемпион WBC/WBO.

Головкин выиграл 40 боев, 35 из которых нокаутом. Поражение в активе бойца только одно. Последняя победа была над Сергеем Деревянченко, у которого он отобрал пояса IBF/IBO.

Перед этим у боксера было непростое противостояние с Саулем Альваресом, которое вызвало много споров. В первом поединке была ничья, а вот втором Головкин проиграл решением, и очень спорным.

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В активе Гены победы над такими бойцами как Дэниэл Гил (Австралия, 30-2), Марко Антонио Рубио (Мексика, 59-6-1), Мартин Мюррей (Великобритания, 29-1-1), Вилли Монро-мл. (США, 19-1), Давид Лемье (Канада, 34-2), Доминик Уэйд (США, 18-0), Келли Брук (Великобритания, 36-0), Дэниел Джейкобс (США, 32-1).

Камил Шеремета

За всю свою боксерскую карьеру поляк Камил Шеремета провел 192 поединка. На его счету 168 побед, 22 поражения и 2 ничьи. В профессиональном боксе он пока что идет на рекорде 21-0.

В прошлом году боец техническим нокаутом победил Оскара Кортеса. В феврале 2018 года Шеремета взял титул чемпиона Европы, отправив в технический нокаут итальянца Аллесандро Годди.

Помимо этого соперник Головкина выиграл нокаутом у испанца Рубена Диаса и по очкам победил Эндрю Франсиллетта.

Именно бой Оскаром Кортесом в прошлом году дал Шеремете возможность выступить в бою за титул IBF.

Прогноз и ставка

Букмекеры не дают никаких шансов Шеремете. 1.03 они предлагают на победу Головкина и 10.0 — на победу поляка.

Этот бой для Головкина, скорее всего, является проходным. Спортсмен без проблем справлялся с соперниками такого калибра. О закате карьеры Геннадия говорить еще рано и он вполне боеспособен. Вряд ли казах уступит бойцу, который еще в прошлом поединке выступал на разогреве у него на разогреве.

Лишь 4 из 10 последних боев Головкина заканчивались после 12 раундов. Считаем, что этот бой закончится с 4 по 6 раунд за 2.62. 0