ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоФирмино спешит на помощь. «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» на «Энфилде» «Зенит» — «Спартак»Без шансов для «Спартака». «Зенит» деклассировал красно-белых в главном матче зимы Габриэл ЖезусКуда делась безжалостность? «МанСити» не похож сам на себя
  • 15:23
    • «Спартак» обсудит с Тедеско досрочное расторжение контракта
  • 15:01
    • FA выдвинула обвинения Кавани за расизм
  • 14:48
    • FIA утвердила календарь Формулы-1 на 2021 год
  • 14:33
    • Форварда ЦСКА исключили из сборной Белоруссии и лишили отсрочки от армии
  • 12:08
    • Синицина и Кацалапов пропустят чемпионат России по фигурному катанию
  • 08:48
    • СМИ: «Спартак» после ухода Тедеско снова может возглавить иностранец
  • 07:16
    • Дзюба — третий в списке лучших бомбардиров чемпионата России
    Все новости спорта

    Головкин защитит свой титул IBF?

    Головкин — Шеремета. Прогноз и ставка с коэффициентом 2.62 на бокс 19 декабря 2020 года

    Прогнозы на бокс Прогнозы на IBF Прогнозы на WBO
    Прогноз и ставки на Головкин — Шеремета
    Геннадий Головкин
    19 декабря в США Геннадий Головкин будет защищать титул чемпиона по версии IBF в противостоянии с Камилом Шереметой. Поединок начнется ориентировочно в 04:00 мск. Прогноз на Головкин — Шеремета.

    Геннадий Головкин

    Легендарный казахский «трипл-джи» Геннадий Головкин имеет огромный опыт выступлений в среднем весе. Он действующий чемпион по версиям IBF и IBO, а также бывший чемпион WBC/WBO.

    Головкин выиграл 40 боев, 35 из которых нокаутом. Поражение в активе бойца только одно. Последняя победа была над Сергеем Деревянченко, у которого он отобрал пояса IBF/IBO.

    Перед этим у боксера было непростое противостояние с Саулем Альваресом, которое вызвало много споров. В первом поединке была ничья, а вот втором Головкин проиграл решением, и очень спорным.

    Все прогнозы на спорт

    В активе Гены победы над такими бойцами как Дэниэл Гил (Австралия, 30-2), Марко Антонио Рубио (Мексика, 59-6-1), Мартин Мюррей (Великобритания, 29-1-1), Вилли Монро-мл. (США, 19-1), Давид Лемье (Канада, 34-2), Доминик Уэйд (США, 18-0), Келли Брук (Великобритания, 36-0), Дэниел Джейкобс (США, 32-1).

    Камил Шеремета

    За всю свою боксерскую карьеру поляк Камил Шеремета провел 192 поединка. На его счету 168 побед, 22 поражения и 2 ничьи. В профессиональном боксе он пока что идет на рекорде 21-0.

    В прошлом году боец техническим нокаутом победил Оскара Кортеса. В феврале 2018 года Шеремета взял титул чемпиона Европы, отправив в технический нокаут итальянца Аллесандро Годди.

  • Машина времени работает. Дедушки Майк и Рой показали класс
  • Реакция прессы на битву легенд бокса — Майка Тайсона и Роя Джонса младшего
  • 29/11/2020

    • Помимо этого соперник Головкина выиграл нокаутом у испанца Рубена Диаса и по очкам победил Эндрю Франсиллетта.

    Именно бой Оскаром Кортесом в прошлом году дал Шеремете возможность выступить в бою за титул IBF.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не дают никаких шансов Шеремете. 1.03 они предлагают на победу Головкина и 10.0 — на победу поляка.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    Этот бой для Головкина, скорее всего, является проходным. Спортсмен без проблем справлялся с соперниками такого калибра. О закате карьеры Геннадия говорить еще рано и он вполне боеспособен. Вряд ли казах уступит бойцу, который еще в прошлом поединке выступал на разогреве у него на разогреве.

    Лишь 4 из 10 последних боев Головкина заканчивались после 12 раундов. Считаем, что этот бой закончится с 4 по 6 раунд за 2.62. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.98
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.44
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Насьонал — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тамбов — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Жеребьевка Лиги чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
    • 14:00 14/12/2020     Жеребьевка Лиги Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
    • 15:00 14/12/2020     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04 11/12/2020
    Головкин — Шеремета. Прогноз и ставка с коэффициентом 2.62 на бокс 19 декабря 2020 года. Прогноз на Головкин — Шеремета. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры