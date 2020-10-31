Гассиев — Сефери. Прогноз (к. 1.90) и ставки на бой 31 октября 2020 года

31 октября состоится дебют россиянина Мурата Гассиева в супертяжелом весе. Он будет противостоять албанскому боксеру Нури Сефери. Бой должен начаться в 22:00 по мск. Прогноз на Гассиев — Сефери.

Мурат Гассиев

Мурат Гассиев http://globallookpress.com

Россиянин Мурат Гассиев по прозвищу «Железный» является бывшим чемпионом мира по версиям WBA и IBF. В его активе 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

Свой первый титул чемпиона он завоевал в 12 бою на молодежной арене. В свой актив он записал пояс WBC. По-настоящему серьезный трофей спортсмен урвал в 2016 году, когда дрался с Денисом Лебедевым. На кону был пояс IBF. Победа досталась Гассиеву по решению судей.

Боец также был участником первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии. Там он нокаутировал Кшиштофа Влодарчика и техническим нокаутом победил Юниэля Дортикоса, взяв пояс WBA.

Последний бой Гассиева

В июне 2018 года Гассиев провел свой последний бой. Он встречался с украинцем Александром Усиком, которому проиграл по решению судей и отдал ему свои два пояса.

Нури Сефери

Сефери намного старше своего оппонента. Ему 43 года. В его списке 41 победа (23 нокаутом) и 9 поражений.

Албанец владел титулом чемпиона Европы WBO. Он смог провести четыре успешных защиты титула. Это звание было его с 2010 по 2014 год.

Свою карьеру боец начал с 8 побед подряд, которые были одержаны нокаутом. Первое поражение Сефери потерпел от украинца Константина Охрея.

Нури Сефери boxen1.com

Албанец со швейцарским паспортом дрался с такими сильными бойцами как Марко Хук, Фират Арслан и Кшиштоф Гловацки. Всем троим он проиграл решением. Последний бой Нури Сефери провел в январе этого года, одолев Мацена Гирке техническим нокаутом.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Гассиева. На его победу дают 1.01, тогда как на Сефери поставили 15.0. Ничья оценивается коэффициентом 34.0.

Несмотря на то, что Гассиев пропустил два года, он имеет все шансы на то, чтобы закончить бой досрочно. Россиянин является ярким нокаутером. Он намного моложе своего оппонента и голоден к боксу после такого перерыва.

Соперник «Железного» хоть и опытен, но все же не имеет такого нокаутерского опыта, да и чемпионского тоже. Ставим на то, что бой закончится с первого по шестой раунды. Коэффициент — 1.90. 0