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    Гассиев завершит поединок досрочно?

    Гассиев — Сефери. Прогноз (к. 1.90) и ставки на бой 31 октября 2020 года

    Прогнозы на бокс
    Прогноз и ставки на Гассиев — Сефери
    Мурат Гассиев
    31 октября состоится дебют россиянина Мурата Гассиева в супертяжелом весе. Он будет противостоять албанскому боксеру Нури Сефери. Бой должен начаться в 22:00 по мск. Прогноз на Гассиев — Сефери.

    Мурат Гассиев

    Мурат Гассиев

    Россиянин Мурат Гассиев по прозвищу «Железный» является бывшим чемпионом мира по версиям WBA и IBF. В его активе 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

    Свой первый титул чемпиона он завоевал в 12 бою на молодежной арене. В свой актив он записал пояс WBC. По-настоящему серьезный трофей спортсмен урвал в 2016 году, когда дрался с Денисом Лебедевым. На кону был пояс IBF. Победа досталась Гассиеву по решению судей.

    Боец также был участником первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии. Там он нокаутировал Кшиштофа Влодарчика и техническим нокаутом победил Юниэля Дортикоса, взяв пояс WBA.

    Последний бой Гассиева

    В июне 2018 года Гассиев провел свой последний бой. Он встречался с украинцем Александром Усиком, которому проиграл по решению судей и отдал ему свои два пояса.

    Нури Сефери

    Сефери намного старше своего оппонента. Ему 43 года. В его списке 41 победа (23 нокаутом) и 9 поражений.

    Албанец владел титулом чемпиона Европы WBO. Он смог провести четыре успешных защиты титула. Это звание было его с 2010 по 2014 год.

    Свою карьеру боец начал с 8 побед подряд, которые были одержаны нокаутом. Первое поражение Сефери потерпел от украинца Константина Охрея.

    Нури Сефери

    Албанец со швейцарским паспортом дрался с такими сильными бойцами как Марко Хук, Фират Арслан и Кшиштоф Гловацки. Всем троим он проиграл решением. Последний бой Нури Сефери провел в январе этого года, одолев Мацена Гирке техническим нокаутом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Гассиева. На его победу дают 1.01, тогда как на Сефери поставили 15.0. Ничья оценивается коэффициентом 34.0.

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    Несмотря на то, что Гассиев пропустил два года, он имеет все шансы на то, чтобы закончить бой досрочно. Россиянин является ярким нокаутером. Он намного моложе своего оппонента и голоден к боксу после такого перерыва.

    Соперник «Железного» хоть и опытен, но все же не имеет такого нокаутерского опыта, да и чемпионского тоже. Ставим на то, что бой закончится с первого по шестой раунды. Коэффициент — 1.90. 0

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    Гассиев — Сефери. Прогноз (к. 1.90) и ставки на бой 31 октября 2020 года. Прогноз на Гассиев — Сефери. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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