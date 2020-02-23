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    Харитонов нанесет Родригесу третье поражение подряд?

    Харитонов — Родригес. Прогноз (к. 1.38) и ставки на бой 23 февраля 2020 года

    Прогнозы на бокс
    Прогноз на Харитонов — Родригес
    Сергей Харитонов
    23 февраля в Минске состоится турнир M-1 FIGHT. Главным боем вечера станет противостояние Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса. Поединок пройдет по правилам MMA. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона по версии WTKF. Начало в 23:00 по мск. Прогноз на Харитонов — Родригес.

    Сергей Харитонов

    Несмотря на свой возраст, Харитонов находится в неплохой форме. На его счету 38 боев, из которых он выиграл 29. Из этого числа побед россиянин 27 встреч выиграл досрочно.

    Харитонов любит нокаутировать. В 17 поединках он побеждал, «выключая» соперника. Также на его счету 10 побед сабмишном. Также отметим, что боец проигрывал в 7 поединках, при этом лишь в четырех нокаутом.

    В прошлом году Харитонов дважды подрался с Мэттом Митрионом — ничья и победа. 15 ноября на Bellator 234 российский спортсмен проиграл Линтону Васселлу.

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    Примечательно, что отечественный боец на сборах уделил много времени отработке ударной техники. Все-таки это его самое главное оружие.

    Фернандо Родригес

    Бразилец тоже является нокаутером. За свою карьеру в MMA он провел 17 поединков, из которых выиграл 11. В 7 из 11 боев Родригес побеждал нокаутом. Также на счету бойца 6 поражений.

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    Стоит отметить, что чаще всего соперник россиянина проигрывал нокаутом. Это случалось в четырех случаях.

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    • В отличие Харитонова, Родригес провел в прошлом году два поединка, а не три. При этом 32-летний бразилец проиграл в обоих встречах. Первый раз он уступил Сатоши Ишии решением судей. Затем нокаутом он уступил Кириллу Корнилову.

    Прогноз и ставка

    Харитонов является более опытным бойцом, однако Родригес может сделать ставку на свою относительную молодость и выносливость. Таким образом, главной идеей россиянина будет досрочная победа. Вряд ли дело дойдет до решения судей, учитывая то, какие нокаутеры сойдутся в бою.

    На Харитонова дают 1.18, тогда как на Родригеса букмекеры предлагают 4.50. Наши прогноз и ставка: Харитонов выиграет бой досрочно за 1.38. 0

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    Харитонов — Родригес. Прогноз (к. 1.38) и ставки на бой 23 февраля 2020 года. Прогноз на Харитонов — Родригес. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.38
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