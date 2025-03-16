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    «Даллас» продлит проигрышную серию «Филадельфии»?

    «Даллас» — «Филадельфия». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Филадельфия»
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    «Торонто» — «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 16 марта. Начало встречи — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Филадельфия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 16 Марта 2025 года

    Даллас

  • НБА
    •  Даллас 20:00 Филадельфия

    Филадельфия

  • НБА
    •

    «Даллас»

    Турнирная таблица: «Даллас» расположился на 10 месте при 33 победах и 35 поражениях.

    Последние матчи: «Маверикс» в минувшем туре регулярного чемпионата уступил «Хьюстону» (96:133).

    Даллас — Филадельфия: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на большую группу игроков, которые находятся в лазарете: у Дерека Лайвли — травма лодыжки, Энтони Дэвиса — растяжение брюшных мышц, Дэниэла Гэффорда — травма колена, Пи-Джей Вашингтона — травма лодыжки, Калеба Мартина — травма бедра, Кайри Ирвинга — травма колена.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Даллас» одержал лишь одну победу, обыграв «Сан-Антонио» (133:129). В остальных играх техасцы уступили «Сан-Антонио» (116:126), «Финиксу» (116:125) и «Мемфису» (111:122).

    «Филадельфия»

    Турнирная таблица: В Восточной конференции «Филадельфия» занимает 12 место при 22 победах и 44 поражениях.

    Последние матчи: «Филадельфия» продолжает проигрывать в регулярном чемпионате, команде не хватает Эмбиида. Так «Сиксерс» потерпел фиаско в матче против «Индианы» (100:112). Были и неудачные встречи с «Торонто» (105:118) и «Атлантой» (123:132).

    Не сыграют: «Филадельфии» из-за травмы колена не сможет помочь Джаред Голдберг, из-за травмы запястья не сыграет Эрик Гордон. Выбыл из строя лидер команды Джоэл Эмбиид, у которого травмировано колено.

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    Состояние команды: Отметим, что «Филадельфии» сейчас будет нелегко, так как «76-е» потеряли своего лидера Джоэла Эмбиида до конца сезона. Баскетболист выбыл из строя из-за проблем с коленом. Игрок вернется в игру уже в розыгрыше НБА 2025/2026.

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия» проиграла в третьем матче подряд

    • «Даллас» проиграл во втором матче подряд

    • В этом сезоне «Филадельфия» одержала победу над «Далласом» (118:116)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Филадельфии» — 2.60.

    Ф1 (-4.5) и Ф2 (+4.5) принимаются с коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Даллас» хоть и находится в упадке, но скорее всего одержит победу над «Филадельфией», так как «76-е» сыграют без своего ключевого игрока в матче.

    Ставка: Фора «Далласа» (-4.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 222 с коэффициентом 1.83.

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    «Даллас» — «Филадельфия»: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 16.03.202520:00. «Даллас» продлит проигрышную серию «Филадельфии»?
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