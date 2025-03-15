«Денвер»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Денвер» расположился на третьем месте при 42 победах и 24 поражениях.
Последние матчи: «Денвер» на своей арене потерпел поражение в матче против «Миннесоты» (95:115).
Не сыграют: «Самородки» по-прежнему не могут рассчитывать на Дарона Холмса у которого врачи диагностировали травму ахилла. С травмой лодыжки из строя выбыл Арон Гордон.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Денвер» добился побед над «Оклахомой» (140:127), «Финиксом» (149:141) и «Сакраменто» (116:110).
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» расположился в турнирной таблице Западной конференции на 4 месте при 40 победах и 24 поражениях.
Последние матчи: «Озёрники» постепенно теряют позиции на Западе, проигрывая своим соперникам. В минувшем туре «Лейкерс» уступили «Милуоки» (106:126).
Не сыграют: Не восстановился ещё от травмы ноги Макс Клебер. К нему присоединились травмированные Джордан Гудвин, Руи Хатимура и Остин Ривз.
Состояние команды: «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл в третьем матче подряд, уступив ранее «Бруклину» (108:111) и «Бостону» (101:111).
Статистика для ставок
- «Денвер» одержал три победы в пяти матчах
- «Финикс» одержал две победы в пяти матчах
- В этом сезоне команды обменялись победами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 7.00.
ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: «Денвер» постепенно возвращает свою мощь, а вот «Лейкерс» преследует чёрная полоса игр. В том, что «озёрники» снова уступят, нет сомнений.
Ставка: Фора «Денвера» (-15.5) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.87.