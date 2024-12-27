«Индиана»
Турнирное положение: Хочется верить, что подъем «Индианы» по таблице Востоке не одноразовая акция, поскольку взлет на седьмую строчку выглядел более, чем эффектно.
Последние матчи: Успехи «Индианы» связаны с выздоровление Нембхарда и Несмита, поэтому неудивительно, что клуб Карлайла не проигрывает пять матчей кряду.
Травмированные игроки: Лидеры «Индианы» постепенно выздоравливают, но Джексон и Уайзман по-прежнему вне игры.
Общий тонус клуба: В поединке против «Оклахомы» хозяевам будет тяжело, но они вполне могут преподнести сюрприз.
«Оклахома»
Турнирное положение: Пока что никто на лидерство «Оклахомы» в западной конференции посягнуть не может, ибо запаса прочности хватает .чтобы держать всех позади.
Последние матчи: В трех последних поединках у «Оклахомы» ни одного поражения, а разница по итоговому счету матчей более, чем солидная.
Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Оклахомы» по-прежнему серьезные. Клубу не могут помочь Карлсон, Флаглер, Холмгрен и Топич. Также вне игры может оказаться Топич, который продолжает испытывать сложности со спиной.
Общий тонус клуба: С «Индианой» придется очень сильно повозиться, ибо соперник на домашнем паркете действительно хорош.
Статистика для ставок
- «Индиана» за пять последних матчей не проиграла ни разу
- У «Оклахомы» три матча без поражений
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 2.69, а на победу «Оклахомы» — 1.39.
Прогноз: «Индиана» способна продлить домашнюю победную серию.
- 2.15Портленд — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 2.71Сакраменто — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 1.77Мемфис — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Встреча претендует на очень результативный баскетбол.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.69.
Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.24.