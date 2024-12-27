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    «Индиана» даст бой «Оклахоме»?

    «Индиана» — «Оклахома». Ставка (к. 2.69) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Оклахома»
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    «Индиана»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Оклахома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Индиана»

    Турнирное положение: Хочется верить, что подъем «Индианы» по таблице Востоке не одноразовая акция, поскольку взлет на седьмую строчку выглядел более, чем эффектно.

    Последние матчи: Успехи «Индианы» связаны с выздоровление Нембхарда и Несмита, поэтому неудивительно, что клуб Карлайла не проигрывает пять матчей кряду.

    Травмированные игроки: Лидеры «Индианы» постепенно выздоравливают, но Джексон и Уайзман по-прежнему вне игры.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Оклахомы» хозяевам будет тяжело, но они вполне могут преподнести сюрприз.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: Пока что никто на лидерство «Оклахомы» в западной конференции посягнуть не может, ибо запаса прочности хватает .чтобы держать всех позади.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В трех последних поединках у «Оклахомы» ни одного поражения, а разница по итоговому счету матчей более, чем солидная.

    Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Оклахомы» по-прежнему серьезные. Клубу не могут помочь Карлсон, Флаглер, Холмгрен и Топич. Также вне игры может оказаться Топич, который продолжает испытывать сложности со спиной.

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    Общий тонус клуба: С «Индианой» придется очень сильно повозиться, ибо соперник на домашнем паркете действительно хорош.

    Статистика для ставок

    • «Индиана» за пять последних матчей не проиграла ни разу

    • У «Оклахомы» три матча без поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 2.69, а на победу «Оклахомы» — 1.39.

    Прогноз: «Индиана» способна продлить домашнюю победную серию.

    Альтернативный прогноз: Встреча претендует на очень результативный баскетбол.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.69.

    Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.24.

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    «Индиана» — «Оклахома»: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» даст бой «Оклахоме»?
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