В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Оклахома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: Хочется верить, что подъем «Индианы» по таблице Востоке не одноразовая акция, поскольку взлет на седьмую строчку выглядел более, чем эффектно.

Последние матчи: Успехи «Индианы» связаны с выздоровление Нембхарда и Несмита, поэтому неудивительно, что клуб Карлайла не проигрывает пять матчей кряду.

Травмированные игроки: Лидеры «Индианы» постепенно выздоравливают, но Джексон и Уайзман по-прежнему вне игры.

Общий тонус клуба: В поединке против «Оклахомы» хозяевам будет тяжело, но они вполне могут преподнести сюрприз.

«Оклахома»

Турнирное положение: Пока что никто на лидерство «Оклахомы» в западной конференции посягнуть не может, ибо запаса прочности хватает .чтобы держать всех позади.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В трех последних поединках у «Оклахомы» ни одного поражения, а разница по итоговому счету матчей более, чем солидная.

Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Оклахомы» по-прежнему серьезные. Клубу не могут помочь Карлсон, Флаглер, Холмгрен и Топич. Также вне игры может оказаться Топич, который продолжает испытывать сложности со спиной.

Общий тонус клуба: С «Индианой» придется очень сильно повозиться, ибо соперник на домашнем паркете действительно хорош.

Статистика для ставок

«Индиана» за пять последних матчей не проиграла ни разу

У «Оклахомы» три матча без поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 2.69, а на победу «Оклахомы» — 1.39.

Прогноз: «Индиана» способна продлить домашнюю победную серию.

Альтернативный прогноз: Встреча претендует на очень результативный баскетбол.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.69.

Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.24.