«Кливленд»
Турнирное положение: После небольшого сбоя «Кливленд» снова на коне и по делу продолжает лидировать во всей лиге.
Последние матчи: В четырех последних играх «Кливленд» не проиграл ни разу, а все матчи завершились в пользу коллектива Огайо с огромной разницей в счете.
Травмированные игроки: Сложности «Кливленда» с травмированными игроками продолжаются. Сейчас Аткинсону недоступны Мэрилл и Струс. Вполне может пропустить предстоящий матч Окоро из-за травмы плеча.
Общий тонус клуба: Против «Юты» получится очередной разминочный матч, поскольку сейчас коллектив Харди на большие подвиги не способен.
«Юта»
Турнирное положение: Результаты «Юты» постепенно улучшаются, но все равно подняться с предпоследней позиции Запада пока что не получается.
Последние матчи: Радует тот факт, что «Юта» постепенно начинает чувствовать вкус победы, поскольку два последних матча завершились викториями.
Травмированные игроки: У «Юты» по-прежнему лечится Хендрикс, поскольку у него травма лодыжки. Пропустить матч может также Джордж.
Общий тонус клуба: Маленькая надежда на то, что гости смогут оказать достойное сопротивление «Кливленду» есть, но она может раствориться уже после первой четверти предстоящего матча.
Статистика для ставок
- У «Кливленда» четыре матча без поражений
- «Юта» проиграла два последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.08, а на победу «Юты» — 9.25.
Прогноз: Хозяева даже не заметят на паркете гостевую команду.
Альтернативный прогноз: Соперники не будут отсиживаться в обороне.
Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.14.