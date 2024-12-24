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    «Кливленд» разгромит «джазменов»?

    «Кливленд» — «Юта». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 24 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Юта»
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    «Кливленд»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: После небольшого сбоя «Кливленд» снова на коне и по делу продолжает лидировать во всей лиге.

    Последние матчи: В четырех последних играх «Кливленд» не проиграл ни разу, а все матчи завершились в пользу коллектива Огайо с огромной разницей в счете.

    Травмированные игроки: Сложности «Кливленда» с травмированными игроками продолжаются. Сейчас Аткинсону недоступны Мэрилл и Струс. Вполне может пропустить предстоящий матч Окоро из-за травмы плеча.

    Общий тонус клуба: Против «Юты» получится очередной разминочный матч, поскольку сейчас коллектив Харди на большие подвиги не способен.

    «Юта»

    Турнирное положение: Результаты «Юты» постепенно улучшаются, но все равно подняться с предпоследней позиции Запада пока что не получается.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Радует тот факт, что «Юта» постепенно начинает чувствовать вкус победы, поскольку два последних матча завершились викториями.

    Травмированные игроки: У «Юты» по-прежнему лечится Хендрикс, поскольку у него травма лодыжки. Пропустить матч может также Джордж.

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    Общий тонус клуба: Маленькая надежда на то, что гости смогут оказать достойное сопротивление «Кливленду» есть, но она может раствориться уже после первой четверти предстоящего матча.

    Статистика для ставок

    • У «Кливленда» четыре матча без поражений

    • «Юта» проиграла два последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.08, а на победу «Юты» — 9.25.

    Прогноз: Хозяева даже не заметят на паркете гостевую команду.

    Альтернативный прогноз: Соперники не будут отсиживаться в обороне.

    Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.14.

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    «Кливленд» — «Юта»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 24.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» разгромит «джазменов»?
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