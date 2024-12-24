В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: После небольшого сбоя «Кливленд» снова на коне и по делу продолжает лидировать во всей лиге.

Последние матчи: В четырех последних играх «Кливленд» не проиграл ни разу, а все матчи завершились в пользу коллектива Огайо с огромной разницей в счете.

Травмированные игроки: Сложности «Кливленда» с травмированными игроками продолжаются. Сейчас Аткинсону недоступны Мэрилл и Струс. Вполне может пропустить предстоящий матч Окоро из-за травмы плеча.

Общий тонус клуба: Против «Юты» получится очередной разминочный матч, поскольку сейчас коллектив Харди на большие подвиги не способен.

«Юта»

Турнирное положение: Результаты «Юты» постепенно улучшаются, но все равно подняться с предпоследней позиции Запада пока что не получается.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Радует тот факт, что «Юта» постепенно начинает чувствовать вкус победы, поскольку два последних матча завершились викториями.

Травмированные игроки: У «Юты» по-прежнему лечится Хендрикс, поскольку у него травма лодыжки. Пропустить матч может также Джордж.

Общий тонус клуба: Маленькая надежда на то, что гости смогут оказать достойное сопротивление «Кливленду» есть, но она может раствориться уже после первой четверти предстоящего матча.

Статистика для ставок

У «Кливленда» четыре матча без поражений

«Юта» проиграла два последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.08, а на победу «Юты» — 9.25.

Прогноз: Хозяева даже не заметят на паркете гостевую команду.

Альтернативный прогноз: Соперники не будут отсиживаться в обороне.

Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.14.