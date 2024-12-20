В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 20 декабря. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Миннесоты» занимают 6 место, одержав 14 побед и потерпев 11 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Миннесота» выиграла у «Сан-Антонио» (106:92). Вклад в победу «лесных волков» внёс Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 26 очков.

Миннесота — Нью-Йорк: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.7714.002.25Бонус€300

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала четыре победы.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 16 выигрышей и 10 проигрышей.

Последние матчи: «Нью-Йорк» в последней игре регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации нанёс поражение «Орландо» (100:91).

Не сыграют: В лазарете команды Митчелл Робинсон, который получил травму лодыжки.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Нью-Йорк» одержал три победы.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» одержала три победы в последних пяти матчах

Победная серия «Миннесоты» составляет два матча

В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Миннесота» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. На победу «Миннесоты» — 2.21.

ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Обе команды одержали победы в минувшем туре, нельзя исключать равной и упорной борьбы со стороны «Нью-Йорка» и «Миннесоты».

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Голден Стэйт» и «Миннесота» забрасывают 100 очков. Так что есть вероятность, что соперники сыграют по низам.

Ставка: ТМ 214.5 с коэффициентом 1.93.