Миннесота
Нью-Йорк
«Миннесота»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Миннесоты» занимают 6 место, одержав 14 побед и потерпев 11 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Миннесота» выиграла у «Сан-Антонио» (106:92). Вклад в победу «лесных волков» внёс Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 26 очков.
Миннесота — Нью-Йорк: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала четыре победы.
«Нью-Йорк»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 16 выигрышей и 10 проигрышей.
Последние матчи: «Нью-Йорк» в последней игре регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации нанёс поражение «Орландо» (100:91).
Не сыграют: В лазарете команды Митчелл Робинсон, который получил травму лодыжки.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Нью-Йорк» одержал три победы.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» одержала три победы в последних пяти матчах
- Победная серия «Миннесоты» составляет два матча
- В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Миннесота» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. На победу «Миннесоты» — 2.21.
ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: Обе команды одержали победы в минувшем туре, нельзя исключать равной и упорной борьбы со стороны «Нью-Йорка» и «Миннесоты».
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.
Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Голден Стэйт» и «Миннесота» забрасывают 100 очков. Так что есть вероятность, что соперники сыграют по низам.
Ставка: ТМ 214.5 с коэффициентом 1.93.