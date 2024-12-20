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    Увезёт ли «Нью-Йорк» победу из Миннеаполиса?

    «Миннесота» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 20 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Нью-Йорк»
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    «Торонто» — «Нью-Йорк»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 20 декабря. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Декабря 2024 года

    Миннесота

  • НБА
    •  Миннесота 05:30 Нью-Йорк

    Нью-Йорк

  • НБА
    •

    «Миннесота»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Миннесоты» занимают 6 место, одержав 14 побед и потерпев 11 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Миннесота» выиграла у «Сан-Антонио» (106:92). Вклад в победу «лесных волков» внёс Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 26 очков.

    Миннесота — Нью-Йорк: коэффициенты букмекеров

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  • 1.7714.002.25Бонус€300
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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала четыре победы.

    «Нью-Йорк»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 16 выигрышей и 10 проигрышей.

    Последние матчи: «Нью-Йорк» в последней игре регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации нанёс поражение «Орландо» (100:91).

    Не сыграют: В лазарете команды Митчелл Робинсон, который получил травму лодыжки.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Нью-Йорк» одержал три победы.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» одержала три победы в последних пяти матчах

    • Победная серия «Миннесоты» составляет два матча

    • В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Миннесота» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. На победу «Миннесоты» — 2.21.

    ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Обе команды одержали победы в минувшем туре, нельзя исключать равной и упорной борьбы со стороны «Нью-Йорка» и «Миннесоты».

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Голден Стэйт» и «Миннесота» забрасывают 100 очков. Так что есть вероятность, что соперники сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 214.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Миннесота» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на баскетбол. Увезёт ли «Нью-Йорк» победу из Миннеаполиса?
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