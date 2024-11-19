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    «Филадельфия» не справится с «Хит»?

    «Майами» — «Филадельфия». Ставка (к. 1.66) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 19 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Филадельфия»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Касейя Центре» 19 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Майами»

    Турнирное положение: Кадровые сложности «Майами» напрямую отражаются в результатах «Хит» по сезону. Сейчас коллектив Споэлстры всего на восьмой строчке восточной конференции.

    Последние матчи: Разница побед и поражений «Майами» составляет «минус два», а структурной игры в обороне в последних поединках как не было, так и нет.

    Травмированные игроки: Травмы не обошли стороной и «Майами». Клуб не может рассчитывать на мексиканца Жакеза. При этом не совсем ясно залечил ли травму лодыжки Батлер.

    Общий тонус клуба: В матче против «Филадельфии» расклад сил будет в пользу хозяев предстоящего поединка, поскольку состав гостей на данный момент времени совсем слаб, чтобы рассчитывать на победу даже в матче против не самого сильного «Майами».

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Выступления «Филадельфии» на старте этого слова можно описать, как ужасные, ибо 13 строчку в таблице Востока по пришествию месяца регулярки никак по-другому не назовешь.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Постоянные травмы лидеров «Филадельфии» напрямую отражаются в результатах клуба по сезону. За девять последних матчей «76-е» выиграли один жалкий матч против «Шарлотт» и то в овертайме.

    Травмированные игроки: Нёрс и его «Филадельфия» точно не смогут рассчитывать на Макси в предстоящей игре. Плюс ко всему возможно отсутствие Эмбиида, который продолжает хандрить.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Майами» шансов на третью победу в сезоне минимальное количество.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних домашних матчах «Майами» победил лишь раз

    • За девять последних поединков «Филадельфия» выиграла всего лишь матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.66, а на победу «Филадельфии» — 2.31.

    Прогноз: «Майами» выглядит более реальным претендентом на победу

    Альтернативный прогноз: Обе команды будут выступать без своих главных скореров, поэтому рассчитывать на большой тотал матча не приходится.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.66.

    Альтернативная ставка: ТМ 206 с коэффициентом 2.17.

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    «Майами» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Филадельфия» не справится с «Хит»?
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