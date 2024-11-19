В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Касейя Центре» 19 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Майами»

Турнирное положение: Кадровые сложности «Майами» напрямую отражаются в результатах «Хит» по сезону. Сейчас коллектив Споэлстры всего на восьмой строчке восточной конференции.

Последние матчи: Разница побед и поражений «Майами» составляет «минус два», а структурной игры в обороне в последних поединках как не было, так и нет.

Травмированные игроки: Травмы не обошли стороной и «Майами». Клуб не может рассчитывать на мексиканца Жакеза. При этом не совсем ясно залечил ли травму лодыжки Батлер.

Общий тонус клуба: В матче против «Филадельфии» расклад сил будет в пользу хозяев предстоящего поединка, поскольку состав гостей на данный момент времени совсем слаб, чтобы рассчитывать на победу даже в матче против не самого сильного «Майами».

«Филадельфия»

Турнирное положение: Выступления «Филадельфии» на старте этого слова можно описать, как ужасные, ибо 13 строчку в таблице Востока по пришествию месяца регулярки никак по-другому не назовешь.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Постоянные травмы лидеров «Филадельфии» напрямую отражаются в результатах клуба по сезону. За девять последних матчей «76-е» выиграли один жалкий матч против «Шарлотт» и то в овертайме.

Травмированные игроки: Нёрс и его «Филадельфия» точно не смогут рассчитывать на Макси в предстоящей игре. Плюс ко всему возможно отсутствие Эмбиида, который продолжает хандрить.

Общий тонус клуба: В поединке против «Майами» шансов на третью победу в сезоне минимальное количество.

Статистика для ставок

В четырех последних домашних матчах «Майами» победил лишь раз

За девять последних поединков «Филадельфия» выиграла всего лишь матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.66, а на победу «Филадельфии» — 2.31.

Прогноз: «Майами» выглядит более реальным претендентом на победу

Альтернативный прогноз: Обе команды будут выступать без своих главных скореров, поэтому рассчитывать на большой тотал матча не приходится.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.66.

Альтернативная ставка: ТМ 206 с коэффициентом 2.17.