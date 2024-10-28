В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 28 октября. Начало встречи — в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Атланта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Турнирная таблица: Четвертьфиналист прошлого сезона «Оклахома» и в этом сезоне идет в числе лидеров Западной конференции. «Громобойцы» занимают 2 место, одержав 2 победы.

Последние матчи: «Оклахома» в минувшем туре одержала победу над «Чикаго» (114:95). Джаден Уильямс после травмы лодыжки отметил своё возвращение на площадку результативной игрой. Защитник «Оклахомы» отправил в кольцо «Чикаго» 24 очка.

Не сыграют: У «Оклахомы» большие проблемы с составом: из строя выбыли Хартегштайн (травма руки), Топич (травма колена). Уильямс восстановился после травмы лодыжки.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Оклахома» выдает победную серию из пяти матчей.

«Атланта»

Турнирная таблица: После двух сыгранных матчей на старте нового сезона «Атланта» занимает 8 место в турнирной таблице Восточной конференции, «ястребы» одержали две победы.

Последние матчи: «Атланта» переиграла «Шарлотт» в домашней встрече (125:120). В составе «ястребов» результативностью отметился Трей Янг, защитник оформил дабл-дабл из 38 очков и 10 передач.

Не сыграют: «Атланте» не смогут помочь Доминик Барлоу (травма спины), Сет Ланди (травма лодыжки) и Коди Зеллер (личные причины).

Состояние команды: «Атланта» достойно отсыпала Джейлену Джонсону. Баскетболист в блийшие 5 лет заработает 150 млн долларов.

Статистика для ставок

«Атланта» и «Оклахома» на старте нового баскетбольного сезона одержали по две победы

Победная серия «Оклахомы» составляет пять матчей

В сезоне 2023/2024 «Оклахома» и «Атланта» сыграли три матча (2:1 — в пользу «громобойцев»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. На победу «Чикаго» — 4.75.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90 и 1.95 соответственно.

Прогноз: Оба клуба сильны собой,однако победная серия «Оклахомы» может сбить с равновесия «ястребов» из «Атланты». Ставим на новую победу хозяев.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-9.5) с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 2.03.