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    «Оклахома» продлит победную серию до шести матчей?

    «Оклахома» — «Атланта». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 28 октября 2024 года

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    «Оклахома» — «Милуоки»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 28 октября. Начало встречи — в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Атланта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Октября 2024 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 02:00 Атланта

    Атланта

  • НБА
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    «Оклахома»

    Турнирная таблица: Четвертьфиналист прошлого сезона «Оклахома» и в этом сезоне идет в числе лидеров Западной конференции. «Громобойцы» занимают 2 место, одержав 2 победы.

    Последние матчи: «Оклахома» в минувшем туре одержала победу над «Чикаго» (114:95). Джаден Уильямс после травмы лодыжки отметил своё возвращение на площадку результативной игрой. Защитник «Оклахомы» отправил в кольцо «Чикаго» 24 очка.

    Не сыграют: У «Оклахомы» большие проблемы с составом: из строя выбыли Хартегштайн (травма руки), Топич (травма колена). Уильямс восстановился после травмы лодыжки.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Оклахома» выдает победную серию из пяти матчей.

    «Атланта»

    Турнирная таблица: После двух сыгранных матчей на старте нового сезона «Атланта» занимает 8 место в турнирной таблице Восточной конференции, «ястребы» одержали две победы.

    Последние матчи: «Атланта» переиграла «Шарлотт» в домашней встрече (125:120). В составе «ястребов» результативностью отметился Трей Янг, защитник оформил дабл-дабл из 38 очков и 10 передач.

    Не сыграют: «Атланте» не смогут помочь Доминик Барлоу (травма спины), Сет Ланди (травма лодыжки) и Коди Зеллер (личные причины).

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    Состояние команды: «Атланта» достойно отсыпала Джейлену Джонсону. Баскетболист в блийшие 5 лет заработает 150 млн долларов.

    Статистика для ставок

    • «Атланта» и «Оклахома» на старте нового баскетбольного сезона одержали по две победы

    • Победная серия «Оклахомы» составляет пять матчей

    • В сезоне 2023/2024 «Оклахома» и «Атланта» сыграли три матча (2:1 — в пользу «громобойцев»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. На победу «Чикаго» — 4.75.

    ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: Оба клуба сильны собой,однако победная серия «Оклахомы» может сбить с равновесия «ястребов» из «Атланты». Ставим на новую победу хозяев.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-9.5) с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 2.03.

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    «Оклахома» — «Атланта»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» продлит победную серию до шести матчей?
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