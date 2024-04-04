В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 04 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Бруклин» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бруклин»

Турнирное положение: После непродолжительной вспышки активности «Бруклин» снова начала проигрывать, поэтому кардинально ничего не поменялось. Команда из Нью-Йорка продолжает размещаться на 11 позиции в таблице Востока.

Последние матчи: Два поражения подряд случились от «Лейкерс» (104:116) и той же «Индианы» (111:133).

Травмированные игроки: Хозяева паркета по-прежнему не могу рассчитывать на Уайтхеда, Бэйтса-Диопа и Симмонса.

Общий тонус клуба: Ещё одна игра против «иноходцев» вряд ли закончится каким-то иным исходом, нежели поражение.

«Индиана»

Турнирное положение: Поклонники «Индианы» могут смотреть в плей-офф с оптимизмом, поскольку их любимцы постепенно начинают приходить в себя.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: За четыре последних поединка «Пэйсерс» проиграли всего лишь одну встречу, которая пришлась на игру против куда более слабого «Чикаго» (99:125).

Травмированные игроки: Подопечные Карлайла играют практически оптимальным составом. Сейчас клубу не может помочь только Матюрин.

Общий тонус клуба: Матч против «Бруклина» будет повторением матча несколько дневной давности.

Статистика для ставок

«Бруклин» проиграл два последних поединка

Две последних очных встречи между этими соперниками остались за «Индианой»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 4.00, а на победу «Индианы» — 1.27.

Прогноз: Гости выиграют предстоящий матч с запасом.

Альтернативный прогноз: Обе команды устроят представление на паркете, поэтому скучать болельщикам на трибунах точно не придется.

Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.91.

Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.23.