«Бруклин»
Турнирное положение: После непродолжительной вспышки активности «Бруклин» снова начала проигрывать, поэтому кардинально ничего не поменялось. Команда из Нью-Йорка продолжает размещаться на 11 позиции в таблице Востока.
Последние матчи: Два поражения подряд случились от «Лейкерс» (104:116) и той же «Индианы» (111:133).
Травмированные игроки: Хозяева паркета по-прежнему не могу рассчитывать на Уайтхеда, Бэйтса-Диопа и Симмонса.
Общий тонус клуба: Ещё одна игра против «иноходцев» вряд ли закончится каким-то иным исходом, нежели поражение.
«Индиана»
Турнирное положение: Поклонники «Индианы» могут смотреть в плей-офф с оптимизмом, поскольку их любимцы постепенно начинают приходить в себя.
Последние матчи: За четыре последних поединка «Пэйсерс» проиграли всего лишь одну встречу, которая пришлась на игру против куда более слабого «Чикаго» (99:125).
Травмированные игроки: Подопечные Карлайла играют практически оптимальным составом. Сейчас клубу не может помочь только Матюрин.
Общий тонус клуба: Матч против «Бруклина» будет повторением матча несколько дневной давности.
Статистика для ставок
- «Бруклин» проиграл два последних поединка
- Две последних очных встречи между этими соперниками остались за «Индианой»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 4.00, а на победу «Индианы» — 1.27.
Прогноз: Гости выиграют предстоящий матч с запасом.
- 2.72Бостон — Оклахома: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.94Атланта — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.75Шарлотт — Портленд: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Обе команды устроят представление на паркете, поэтому скучать болельщикам на трибунах точно не придется.
Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.91.
Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.23.