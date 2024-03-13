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    «Никс» возьмут реванш за поражение на выходных?

    «Нью-Йорк» — «Филадельфия». Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Филадельфия»
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    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 13 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Тибодо является максимально опытным лидером, и даже без лидеров «Нью-Йорк» как-то умудряется одерживать победы.

    Последние матчи: За четыре последних поединка «Никс» смогли победить два раза, но последний поединок против «Филадельфии» был проигрышным. Причем ни одна из команд не смогла добраться до отметки в 80 (!) очков.

    Травмированные игроки: Несмотря на то, что доктора делают все возможное для выздоровления своих баскетболистов, но Ануоби, Робинсон и Рэндл по-прежнему не могут помочь своему клубу.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что предстоящий матч против «76-х» получится куда более продуктивным по количеству набранных очков, а хозяева смогут взять реванш.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Со всеми существующими проблемами «Филадельфия» как-то умудряется держать марку и не ударять в грязь лицом, хотя позиция в турнирной таблице значительно ухудшилась в сравнении со стартом регулярки.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Последняя победная игра над «Никс» стала первой за четыре последних поединка.

    Травмированные игроки: У Нёрса забита голова, как и кем заменить отсутствующих игроков, но Ковингтон, Маккси, Мелтон и Эмбиид занимают слишком большой удельный вес в успехах своего клуба.

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    Общий тонус клуба: Поклонникам пенсильванского клуба хочется, чтобы их любимцы победили серьезного соперника во втором матче подряд, но вряд ли это случится.

    Статистика для ставок

    • В двух из трех последних очных поединках победил «Нью-Йорк»

    • «Никс» за пять домашних последних матчей смогли победить только один раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.44, а на победу «Филадельфии» — 2.87.

    Прогноз: «Нью-Йорк» одержит довольно простую победу.

    Альтернативный прогноз: Соперники возместят дефицит не очень результативной игры выходных.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.81.

    Альтернативная ставка: ТБ 214 с коэффициентом 2.28.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Филадельфия» с коэффициентом 1.81. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Никс» возьмут реванш за поражение на выходных?
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