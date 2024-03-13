«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Тибодо является максимально опытным лидером, и даже без лидеров «Нью-Йорк» как-то умудряется одерживать победы.
Последние матчи: За четыре последних поединка «Никс» смогли победить два раза, но последний поединок против «Филадельфии» был проигрышным. Причем ни одна из команд не смогла добраться до отметки в 80 (!) очков.
Травмированные игроки: Несмотря на то, что доктора делают все возможное для выздоровления своих баскетболистов, но Ануоби, Робинсон и Рэндл по-прежнему не могут помочь своему клубу.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что предстоящий матч против «76-х» получится куда более продуктивным по количеству набранных очков, а хозяева смогут взять реванш.
«Филадельфия»
Турнирное положение: Со всеми существующими проблемами «Филадельфия» как-то умудряется держать марку и не ударять в грязь лицом, хотя позиция в турнирной таблице значительно ухудшилась в сравнении со стартом регулярки.
Последние матчи: Последняя победная игра над «Никс» стала первой за четыре последних поединка.
Травмированные игроки: У Нёрса забита голова, как и кем заменить отсутствующих игроков, но Ковингтон, Маккси, Мелтон и Эмбиид занимают слишком большой удельный вес в успехах своего клуба.
Общий тонус клуба: Поклонникам пенсильванского клуба хочется, чтобы их любимцы победили серьезного соперника во втором матче подряд, но вряд ли это случится.
Статистика для ставок
- В двух из трех последних очных поединках победил «Нью-Йорк»
- «Никс» за пять домашних последних матчей смогли победить только один раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.44, а на победу «Филадельфии» — 2.87.
Прогноз: «Нью-Йорк» одержит довольно простую победу.
- 2.16Мемфис — Вашингтон: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 1.68Сан-Антонио — Хьюстон: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
- 1.76Оклахома — Индиана: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Альтернативный прогноз: Соперники возместят дефицит не очень результативной игры выходных.
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.81.
Альтернативная ставка: ТБ 214 с коэффициентом 2.28.