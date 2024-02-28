«Кливленд»
Турнирное положение: Не хочется говорить, что «Кливленд» сбавил обороты, но эффективность клуба из Огайо упала в последних матчах.
Последние матчи: За три последних матча клуб Бикерстаффа смог победить только в одной встрече, но качество баскетбола во всех играх было на уровне.
Травмированные игроки: Команда из Огайо не может рассчитывать на Джерома и Томпсона, зато радует возвращение в строй Митчелла.
Общий тонус клуба: Никто не гарантирует победы в предстоящей игре против «Маверикс», несмотря на то, что гости последний свой матч проиграли.
«Даллас»
Турнирное положение: Техасский коллектив не смог продолжить впечатляющую победную серию, проиграв на не самом сложном выезде «Индиане». В данный момент «Даллас» размещается на восьмом месте в своей конференции.
Последние матчи: Правда итоговая разница в счете в Индианаполисе совсем не внушает доверия в возможности Дончича и его партнеров по команде (111:133).
Травмированные игроки: В отличие от своего предстоящего соперника, техасский клуб не может рассчитывать всего лишь на одного игрока, коим оказался австралиец Экзам.
Общий тонус клуба: Шансы на победу у гостей точно будут, но относить их к фаворитам предстоящей игры не стоит.
Статистика для ставок
- «Кливленд» выиграл три последних очных поединка
- «Даллас» победил в трех из последних четырех гостевых матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.29, а на победу «Орландо» — 3.83.
Прогноз: «Кливленд» имеет больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Каждый из соперников выиграет по одной половине предстоящей игры.
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.85.
Альтернативная ставка: П2/П1 с коэффициентом 2.85.