В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 28 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Кливленд» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: Не хочется говорить, что «Кливленд» сбавил обороты, но эффективность клуба из Огайо упала в последних матчах.

Последние матчи: За три последних матча клуб Бикерстаффа смог победить только в одной встрече, но качество баскетбола во всех играх было на уровне.

Травмированные игроки: Команда из Огайо не может рассчитывать на Джерома и Томпсона, зато радует возвращение в строй Митчелла.

Общий тонус клуба: Никто не гарантирует победы в предстоящей игре против «Маверикс», несмотря на то, что гости последний свой матч проиграли.

«Даллас»

Турнирное положение: Техасский коллектив не смог продолжить впечатляющую победную серию, проиграв на не самом сложном выезде «Индиане». В данный момент «Даллас» размещается на восьмом месте в своей конференции.

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Последние матчи: Правда итоговая разница в счете в Индианаполисе совсем не внушает доверия в возможности Дончича и его партнеров по команде (111:133).

Травмированные игроки: В отличие от своего предстоящего соперника, техасский клуб не может рассчитывать всего лишь на одного игрока, коим оказался австралиец Экзам.

Общий тонус клуба: Шансы на победу у гостей точно будут, но относить их к фаворитам предстоящей игры не стоит.

Статистика для ставок

«Кливленд» выиграл три последних очных поединка

«Даллас» победил в трех из последних четырех гостевых матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.29, а на победу «Орландо» — 3.83.

Прогноз: «Кливленд» имеет больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Каждый из соперников выиграет по одной половине предстоящей игры.

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: П2/П1 с коэффициентом 2.85.