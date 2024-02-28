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    «Даллас» сможет зацепить игру в Огайо?

    «Кливленд» — «Даллас». Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 28 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж Филд Хауз Арене» 28 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Кливленд» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Февраля 2024 года

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Не хочется говорить, что «Кливленд» сбавил обороты, но эффективность клуба из Огайо упала в последних матчах.

    Последние матчи: За три последних матча клуб Бикерстаффа смог победить только в одной встрече, но качество баскетбола во всех играх было на уровне.

    Травмированные игроки: Команда из Огайо не может рассчитывать на Джерома и Томпсона, зато радует возвращение в строй Митчелла.

    Общий тонус клуба: Никто не гарантирует победы в предстоящей игре против «Маверикс», несмотря на то, что гости последний свой матч проиграли.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Техасский коллектив не смог продолжить впечатляющую победную серию, проиграв на не самом сложном выезде «Индиане». В данный момент «Даллас» размещается на восьмом месте в своей конференции.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Правда итоговая разница в счете в Индианаполисе совсем не внушает доверия в возможности Дончича и его партнеров по команде (111:133).

    Травмированные игроки: В отличие от своего предстоящего соперника, техасский клуб не может рассчитывать всего лишь на одного игрока, коим оказался австралиец Экзам.

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    Общий тонус клуба: Шансы на победу у гостей точно будут, но относить их к фаворитам предстоящей игры не стоит.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» выиграл три последних очных поединка

    • «Даллас» победил в трех из последних четырех гостевых матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.29, а на победу «Орландо» — 3.83.

    Прогноз: «Кливленд» имеет больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Каждый из соперников выиграет по одной половине предстоящей игры.

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.85.

    Альтернативная ставка: П2/П1 с коэффициентом 2.85.

    Ещё прогнозы на спорт
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