Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 8 февраля. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Продолжается гостевая серия игр «Лос-Анджелес Клипперс», пока успешно. «Парикмахеры» выиграли в четвёртом матче подряд, в рамках минувшего игрового дня баскетболисты из Лос-Анджелеса нанесли поражение «Атланте» (149:144). В победном матче отличился Кавай Леонард, который отправил 36 очков в кольцо «ястребов».

В выигрышную серию «Клипперс» входят игры против «Майами» (103:95), «Детройта» (136:125) и «Вашингтона» (125:109).

Все прогнозы на НБА

В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 3 место при 34 победах и 15 поражениях.

«Нью-Орлеан»

Улучшил турнирное положение на Западе «Нью-Орлеан», который поднялся из зоны плей-ин в зону плей-офф. «Пеликаны» сейчас занимают 6 место при 29 победах и 21 поражении.

Команда из Луизианы одержала третью победу подряд, в минувшем туре «Нью-Орлеан» оказался сильнее «Тоорнто» (138:100). Ключевую роль во встрече сыграл Брэндон Ингрэм, форвард клуба набрал 41 очко, до дабл-дабла игроку не хватило одной передачи.

В победную серию команды входят матчи против «Сан-Антонио» (114:113) и «Хьюстона» (110:99).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.31, победа «Нью-Орлеана» — 2.98.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» — явный фаворит пары и наверняка «парикмахеры» прервую победное шествие «пеликанов».

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-6.5) с коэффициентом 1.83.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 242.5 с коэффициентом 2.05.