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    «Парусники» остановят победное шествие «пеликанов»?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 8 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан»
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    Кавай Леонард, лидер «Лос-Анджелес Клипперс»
    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 8 февраля. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Продолжается гостевая серия игр «Лос-Анджелес Клипперс», пока успешно. «Парикмахеры» выиграли в четвёртом матче подряд, в рамках минувшего игрового дня баскетболисты из Лос-Анджелеса нанесли поражение «Атланте» (149:144). В победном матче отличился Кавай Леонард, который отправил 36 очков в кольцо «ястребов».

    В выигрышную серию «Клипперс» входят игры против «Майами» (103:95), «Детройта» (136:125) и «Вашингтона» (125:109).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 3 место при 34 победах и 15 поражениях.

    «Нью-Орлеан»

    Улучшил турнирное положение на Западе «Нью-Орлеан», который поднялся из зоны плей-ин в зону плей-офф. «Пеликаны» сейчас занимают 6 место при 29 победах и 21 поражении.

    Команда из Луизианы одержала третью победу подряд, в минувшем туре «Нью-Орлеан» оказался сильнее «Тоорнто» (138:100). Ключевую роль во встрече сыграл Брэндон Ингрэм, форвард клуба набрал 41 очко, до дабл-дабла игроку не хватило одной передачи.

    В победную серию команды входят матчи против «Сан-Антонио» (114:113) и «Хьюстона» (110:99).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.31, победа «Нью-Орлеана» — 2.98.

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    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» — явный фаворит пары и наверняка «парикмахеры» прервую победное шествие «пеликанов».

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-6.5) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 242.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 08.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Парусники» остановят победное шествие «пеликанов»?
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