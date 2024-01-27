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    Вернётся ли «Оклахома» на первое место?

    «Нью-Орлеан» — «Оклахома». Ставка (к. 2.24) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 27 января 2024 года

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    Нью-Орлеан. «Смузи Кинг Центр». Дата — 27 января. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 27 Января 2024 года
    Нью-Орлеан
  • НБА
    •  Нью-Орлеан 04:00 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
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    «Нью-Орлеан»

    В рамках минувшего игрового дня «Нью-Орлеан» разгромил «Юту» (153:124). В поединке результативностью отметился Си Джей Макколлум, который отправил в кольцо соперника 33 очка.

    В последних пяти матчах «пеликаны» обменялись победами с «ковбоями» из Далласа (118:108, 120:125). Также луизианцы обыграли «Шарлотт» (132:112), но уступили «Финиксу» (109:123).

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    «Нью-Орлеан» занимает в турнирной таблице Западной конференции 5 место, одержав 26 побед и потерпев 18 поражений.

    «Оклахома»

    Победная серия «Оклахомы» увеличилась до четырех матчей, в минувшем туре один из лидеров Западной конференции обыграл «Сан-Антонио» (140:114). Важную роль в игре сыграл Шэй Гилджес-Александер, канадец оформил дабл-дабл из 32 очков и 10 передач.

    Ранее «громобойцы» добились побед в матчах против «Портленда» (111:109), «Миннесоты» (102:97) и «Юты» (134:129).

    В турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» занимает 2 место. В 44 проведенных матчах команда одержала 31 победу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Орлеана» — 1.75, победа «Оклахомы» — 2.24.

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    Прогноз: Шей-Гилджес Александер — главное действущее лицо «Оклахомы», лидер «громобойцев» сейчас набрал оптимальную форму. Есть вероятность, что канадец принесет очередную победу своей команде.

    Ставка: Победа «Оклахомы» с коэффициентом 2.24.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТМ 240.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Нью-Орлеан» — «Оклахома»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Вернётся ли «Оклахома» на первое место?
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