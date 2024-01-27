«Детройт»
Один из ключевых игроков «Детройта» Боян Богданович стал лучшим игроком матча против «Шарлотт» (113:106). В составе победителей хорватский форвард набрал 34 очка, совершил 4 подбора и отдал 4 передачи.
Таким образом «Детройт» прервал проигрышную серию, которая состояла из трех матчей: команда уступила дважды «Милуоки» (113:122, 135:141) и один раз проиграла «Миннесоте» (117:124).
В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает последнее 15 место при 5 победах и 39 поражениях.
«Вашингтон»
Шесть поражений в шести матчах — результат последних игр «Вашингтона». В последнем туре регулярного чемпионата «колдуны» проиграли «Юте» (108:123).
В проигрышную серию «Вашингтона» входят игры против «Миннесоты» (107:118), «Денвера» (104:113), «Сан-Антонио» (127:131), «Нью-Йорка» (109:113) и «Детройта» (117:129).
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 14 место при 7 победах и 37 поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 2.03, победа «Вашингтона» — 1.83.
Прогноз: У «Вашингтона» в последнее время не идет игра, так что у «Детройта» есть все шансы приблизиться к соседу по турнирной таблице вплотную.
Ставка: Победа «Детройта» с коэффициентом 2.03.
Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на плюсовой форе «Детройта».
Альтернативная ставка: Фора «Детройта» (+1.5) с коэффициентом 1.93.