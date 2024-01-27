Детройт. «Литл Сесарс Арена». Дата — 27 января. Время — 20:00 по мск. «Детройт» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Детройт»

Один из ключевых игроков «Детройта» Боян Богданович стал лучшим игроком матча против «Шарлотт» (113:106). В составе победителей хорватский форвард набрал 34 очка, совершил 4 подбора и отдал 4 передачи.

Таким образом «Детройт» прервал проигрышную серию, которая состояла из трех матчей: команда уступила дважды «Милуоки» (113:122, 135:141) и один раз проиграла «Миннесоте» (117:124).

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В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает последнее 15 место при 5 победах и 39 поражениях.

«Вашингтон»

Шесть поражений в шести матчах — результат последних игр «Вашингтона». В последнем туре регулярного чемпионата «колдуны» проиграли «Юте» (108:123).

В проигрышную серию «Вашингтона» входят игры против «Миннесоты» (107:118), «Денвера» (104:113), «Сан-Антонио» (127:131), «Нью-Йорка» (109:113) и «Детройта» (117:129).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 14 место при 7 победах и 37 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 2.03, победа «Вашингтона» — 1.83.

Прогноз: У «Вашингтона» в последнее время не идет игра, так что у «Детройта» есть все шансы приблизиться к соседу по турнирной таблице вплотную.

Ставка: Победа «Детройта» с коэффициентом 2.03.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на плюсовой форе «Детройта».

Альтернативная ставка: Фора «Детройта» (+1.5) с коэффициентом 1.93.