«Оклахома»
«Оклахома» вплотную подобралась к лидеру Западной конференции — «Миннесоте», обыграв главного конкурента в битве за первое место (102:97). Лучшим игроком в составе победителей стал лидер «громобойцев» Шэй Гилджес-Александер. Канадец отпавил в кольцо соперника 33 очка.
Это уже вторая победа «Оклахомы» подряд, до встречи с «Миннесотой» баскетболисты Марка Дэйгнолта одолели «Юту» (134:129).
В последних пяти встречах «Оклахома» также добилась победы над «Орландо» (112:100), но проиграла «Лос-Анджелес Клипперс» (117:128) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:112).
На данный момент «Оклахома» занимает второе место в турнирной таблице при 29 победах и 13 поражениях. От лидера — «Миннесоты» отставание составляет одну победу.
«Портленд»
После двух побед баскетболисты «Портленда» оступились в гостевой игре против «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:134). Ранее «речники» смогли выиграть у «Индианы» (118:115) и «Бруклина» (105:103).
В этих встречах главной ударной силой «Портленда» выступил Джерами Грант, который отправил в кольцо «Индианы» 37 очков, а в поединке против «Бруклина» — набрал 30 очков.
В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает 14 место при 12 победах и 30 поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.14, победа «Портленда» — 5.85.
Прогноз: «Оклахома» — фаворит пары, если «громобойцы» смогли обыграть «Миннесоту», то смогут переиграть и «Портленд». Можно ожидать крупной победы «Тандер» над «речниками».
Ставка: Фора «Оклахомы» (-11.5) с коэффициентом 1.90.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.00.