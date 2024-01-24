Оклахома. «Пэйком Центр». Дата — 24 января. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Оклахома»

«Оклахома» вплотную подобралась к лидеру Западной конференции — «Миннесоте», обыграв главного конкурента в битве за первое место (102:97). Лучшим игроком в составе победителей стал лидер «громобойцев» Шэй Гилджес-Александер. Канадец отпавил в кольцо соперника 33 очка.

Это уже вторая победа «Оклахомы» подряд, до встречи с «Миннесотой» баскетболисты Марка Дэйгнолта одолели «Юту» (134:129).

В последних пяти встречах «Оклахома» также добилась победы над «Орландо» (112:100), но проиграла «Лос-Анджелес Клипперс» (117:128) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:112).

Все прогнозы на НБА

На данный момент «Оклахома» занимает второе место в турнирной таблице при 29 победах и 13 поражениях. От лидера — «Миннесоты» отставание составляет одну победу.

«Портленд»

После двух побед баскетболисты «Портленда» оступились в гостевой игре против «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:134). Ранее «речники» смогли выиграть у «Индианы» (118:115) и «Бруклина» (105:103).

В этих встречах главной ударной силой «Портленда» выступил Джерами Грант, который отправил в кольцо «Индианы» 37 очков, а в поединке против «Бруклина» — набрал 30 очков.

В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает 14 место при 12 победах и 30 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.14, победа «Портленда» — 5.85.

Прогноз: «Оклахома» — фаворит пары, если «громобойцы» смогли обыграть «Миннесоту», то смогут переиграть и «Портленд». Можно ожидать крупной победы «Тандер» над «речниками».

Ставка: Фора «Оклахомы» (-11.5) с коэффициентом 1.90.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.00.