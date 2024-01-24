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    «Оклахоме» удастся зацепиться за лидерство на Западе?

    «Оклахома» — «Портленд». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 24 января 2024 года

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    Оклахома. «Пэйком Центр». Дата — 24 января. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 24 Января 2024 года
    Оклахома
  • Оклахома
    •  Оклахома 04:00 Портленд Портленд
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    «Оклахома»

    «Оклахома» вплотную подобралась к лидеру Западной конференции — «Миннесоте», обыграв главного конкурента в битве за первое место (102:97). Лучшим игроком в составе победителей стал лидер «громобойцев» Шэй Гилджес-Александер. Канадец отпавил в кольцо соперника 33 очка.

    Это уже вторая победа «Оклахомы» подряд, до встречи с «Миннесотой» баскетболисты Марка Дэйгнолта одолели «Юту» (134:129).

    В последних пяти встречах «Оклахома» также добилась победы над «Орландо» (112:100), но проиграла «Лос-Анджелес Клипперс» (117:128) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:112).

    Все прогнозы на НБА

    На данный момент «Оклахома» занимает второе место в турнирной таблице при 29 победах и 13 поражениях. От лидера — «Миннесоты» отставание составляет одну победу.

    «Портленд»

    После двух побед баскетболисты «Портленда» оступились в гостевой игре против «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:134). Ранее «речники» смогли выиграть у «Индианы» (118:115) и «Бруклина» (105:103).

    В этих встречах главной ударной силой «Портленда» выступил Джерами Грант, который отправил в кольцо «Индианы» 37 очков, а в поединке против «Бруклина» — набрал 30 очков.

    В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает 14 место при 12 победах и 30 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.14, победа «Портленда» — 5.85.

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    Прогноз: «Оклахома» — фаворит пары, если «громобойцы» смогли обыграть «Миннесоту», то смогут переиграть и «Портленд». Можно ожидать крупной победы «Тандер» над «речниками».

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-11.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.00.

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    «Оклахома» — «Портленд»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 24.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахоме» удастся зацепиться за лидерство на Западе?
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