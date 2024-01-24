Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 24 января. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» метит в топ-3 Западной конференции, от третьей строчки «парусников» отделяет всего одна победа и одно поражение «Денвера». В минувшем туре регулярного чемпионата «Клипперс» оказался сильнее «Бруклина» (125:114).

Ключевую роль в поединке сыграл Джеймс Харден, который офрмил дабл-дабл из 24 очков и 15 передач.

Коэффициенты матча Лос-Анджелес Клипперс — Лос-Анджелес Лейкерс 1X2Новым игрокам 1.442.80Бонус$9500

В последних пяти встречах «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл у «Оклахомы» (128:117), «Мемфиса» (128:119) и «Торонто» (126:120). Было всего одно фиаско в поединке против лидера Запада — «Миннесоты» (105:109).

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В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место при 27 победах и 14 поражениях.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил «Портленд» в последнем туре регулярного чемпионата со счетом 134:110. Ключевой фигурой в матче стал Д'Анджело Расселл, защитник «Лейкерс» отправил в кольцо соперника 34 очка.

В последних пяти матчах «Лейкерс» также выиграл у «Далласа» (127:110) и «Оклахомы» (112:105), но проиграл «Бруклину» (112:130) и «Юте» (125:132).

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 22 победы и потерпев 22 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.45, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.78.

Прогноз: В битве за Лос-Анджелес пока побеждают баскетболисты «Лейкерс». В этом сезоне «озерники» дважды обыграли «Клипперс». Сначала была одержана победа в овертайме (130:125), а затем со счетом 106:103. Можно сыграть на очередной победе «Лейкерс».

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.78.

Альтернативный прогноз: Стоит также подстраховаться и сыграть на положительной форе в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».

Альтернативная ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (+5.5) с коэффициентом 1.90.