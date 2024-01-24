В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 24 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бруклин» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бруклин»

«Бруклин» продолжает проигрывать практически всем, кому можно, но редкие победы в этой тьме негативных результатов иногда все же всплывают.

Одной из таких стала недавняя виктория над «Лейкерс», которая стала настоящим откровением и для самих калифорнийцев.

В последнем своем поединке «сеточники» играли против ещё одной команды из Лос-Анджелеса, и там все было не так радужно, как в матче против «озерников».

Все прогнозы на НБА

Игра против «Никс» будет принципиальной, поскольку два противоборствующих клуба из одного города всегда уживаются тяжело.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» в последних поединках выглядит так же, как и по большинству встреч по прошлому календарному году.

Строгое выполнение установок — залог успехов одной из самых дорогих франшиз во всем североамериканском спорте.

Тибодо есть ещё над чем работать, хотя его перфекционизм уже давно был должен достигнуть максимума.

В матче против «Бруклина» расклад сил в пользу гостей, поскольку у них более классный подбор игроков.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Бруклина» — 2.56, победа «Нью-Йорка» — 1.60.

Прогноз: «Нью-Йорк» имеет больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине встречи.

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 3.60.