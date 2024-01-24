«Бруклин»
«Бруклин» продолжает проигрывать практически всем, кому можно, но редкие победы в этой тьме негативных результатов иногда все же всплывают.
Одной из таких стала недавняя виктория над «Лейкерс», которая стала настоящим откровением и для самих калифорнийцев.
В последнем своем поединке «сеточники» играли против ещё одной команды из Лос-Анджелеса, и там все было не так радужно, как в матче против «озерников».
Игра против «Никс» будет принципиальной, поскольку два противоборствующих клуба из одного города всегда уживаются тяжело.
«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» в последних поединках выглядит так же, как и по большинству встреч по прошлому календарному году.
Строгое выполнение установок — залог успехов одной из самых дорогих франшиз во всем североамериканском спорте.
Тибодо есть ещё над чем работать, хотя его перфекционизм уже давно был должен достигнуть максимума.
В матче против «Бруклина» расклад сил в пользу гостей, поскольку у них более классный подбор игроков.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Бруклина» — 2.56, победа «Нью-Йорка» — 1.60.
Прогноз: «Нью-Йорк» имеет больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине встречи.
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 3.60.