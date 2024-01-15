ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Динамо». Матч 11 января«Динамо» Москва — лидер Запада, ЦСКА опустился на седьмое место, а «Спартак» проводит худший отрезок в сезоне Магомед АнкалаевАнкалаев деклассировал Уокера, Миллер задушил Бенитеза. Обзор карда UFC Vegas 84 Магомед Анкалаев и Джонни УокерАнкалаев лучший полутяжеловес UFC. Магомед уничтожил Уокера и бросил вызов Перейре
  • 19:30
    • «Автомобилист» победил ЦСКА в матче КХЛ
  • 15:31
    • Осака уступила Гарсии на старте Australian Open
    Все новости спорта

    Удивит ли «Сан-Антонио» соперника?

    «Атланта» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 3.77) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 15 января 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Атланта Хоукс Прогнозы на Сан-Антонио Спёрс
    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Сан-Антонио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Чикаго» — «Сан-Антонио»
    Атланта. «Сейт Фарм Арена». Дата — 15 января. Время — 23:30 по мск. «Атланта» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 15 Января 2024 года

    «Атланта»

    «Атланта» в последнее время играет в регулярном чемпионате крайне неудачно. За плечами команды четыре поражения в последних пяти матчах.

    В минувшем туре «ястребы» потерпели крупное поражение в матче против «Вашингтона» (99:127). Также в черную полосу входят игры с «Индианой» (108:126, 116:150) и «Орландо» (110:117).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 11 место при 15 победах и 23 поражениях.

    «Сан-Антонио»

    Прервалась выигрышная серия «Сан-Антонио», которая состояла из двух матчей. Ранее техасцы добились побед в матчах против «Шарлотт» (135:99) и «Детройта» (130:108).

    В последнем туре регулярного чемпионата «Сан-Антонио» проиграл «Чикаго» со счетом 116:122.

    В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 15 место. В активе «шпор» — 7 побед, в пассиве — 31 поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Атланты» — 1.33, победа «Сан-Антонио» — 3.77.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Атланта» хоть и фаворит пары, но находится в игровом кризисе. Своим шансом могут воспользоваться баскетболисты «Сан-Антонио». Мы рискнем и поставим на победу гостей.

    Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 3.77.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Сан-Антонио» со знаком плюс.

    Альтернативная ставка: Фора «Вашингтона» (+8.5) с коэффициентом 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Камерун — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Галатасарай — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Малайзия — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Питтсбург — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Филадельфия — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Флорида — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Даллас — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Эльденсе — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Аталанта — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Осер — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вашингтон — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.43
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атланта» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (3.77), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Удивит ли «Сан-Антонио» соперника?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры