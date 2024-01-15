«Атланта»
«Атланта» в последнее время играет в регулярном чемпионате крайне неудачно. За плечами команды четыре поражения в последних пяти матчах.
В минувшем туре «ястребы» потерпели крупное поражение в матче против «Вашингтона» (99:127). Также в черную полосу входят игры с «Индианой» (108:126, 116:150) и «Орландо» (110:117).
В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 11 место при 15 победах и 23 поражениях.
«Сан-Антонио»
Прервалась выигрышная серия «Сан-Антонио», которая состояла из двух матчей. Ранее техасцы добились побед в матчах против «Шарлотт» (135:99) и «Детройта» (130:108).
В последнем туре регулярного чемпионата «Сан-Антонио» проиграл «Чикаго» со счетом 116:122.
В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 15 место. В активе «шпор» — 7 побед, в пассиве — 31 поражение.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Атланты» — 1.33, победа «Сан-Антонио» — 3.77.
Прогноз: «Атланта» хоть и фаворит пары, но находится в игровом кризисе. Своим шансом могут воспользоваться баскетболисты «Сан-Антонио». Мы рискнем и поставим на победу гостей.
Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 3.77.
Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Сан-Антонио» со знаком плюс.
Альтернативная ставка: Фора «Вашингтона» (+8.5) с коэффициентом 1.86.