Атланта. «Сейт Фарм Арена». Дата — 15 января. Время — 23:30 по мск. «Атланта» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атланта»

«Атланта» в последнее время играет в регулярном чемпионате крайне неудачно. За плечами команды четыре поражения в последних пяти матчах.

В минувшем туре «ястребы» потерпели крупное поражение в матче против «Вашингтона» (99:127). Также в черную полосу входят игры с «Индианой» (108:126, 116:150) и «Орландо» (110:117).

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В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 11 место при 15 победах и 23 поражениях.

«Сан-Антонио»

Прервалась выигрышная серия «Сан-Антонио», которая состояла из двух матчей. Ранее техасцы добились побед в матчах против «Шарлотт» (135:99) и «Детройта» (130:108).

В последнем туре регулярного чемпионата «Сан-Антонио» проиграл «Чикаго» со счетом 116:122.

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 15 место. В активе «шпор» — 7 побед, в пассиве — 31 поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Атланты» — 1.33, победа «Сан-Антонио» — 3.77.

Прогноз: «Атланта» хоть и фаворит пары, но находится в игровом кризисе. Своим шансом могут воспользоваться баскетболисты «Сан-Антонио». Мы рискнем и поставим на победу гостей.

Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 3.77.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Сан-Антонио» со знаком плюс.

Альтернативная ставка: Фора «Вашингтона» (+8.5) с коэффициентом 1.86.