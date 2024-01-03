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    «Мемфис» победит без особых проблем

    «Мемфис» — «Сан-Антонио». Ставка (1.75) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 03 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Сан-Антонио»
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    «Мемфис»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 03 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Мемфис» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Мемфис»

    «Мемфис» на хорошем ходу, и это все благодаря вернувшемуся в строй Джа Моранту, который определяет баскетбол нынешних «медведей».

    С ним появился тот самый необходимый задор, без которого коллектив из Теннеси откровенно зачах в первой четверти регулярного сезона.

    Но два последних матча против сильных клубов «Гриззлис» проиграли, причем по всем статьям. «Денвер» так и вовсе накидал приезжему клубу 142 очка.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящем поединке против «Сан-Антонио» шансы на успех вполне себе осязаемые. Если хозяева со старта возьмут инициативу в свои руки, то гостям ничего не светит

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» не оставляет впечатление совсем пропащего коллектива, поскольку хоть изредка может побеждать.

    Этих побед хотелось бы видеть куда больше, но пока что те игроки, которые имеются в распоряжении Поповича, не могут решать серьезные задачи по турниру.

    Эксперименты главного тренера пока что далеки от завершающей стадии испытательного срока, поэтому рассчитывать на серийные успехи поклонникам клуба рассчитывать не приходится.

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    В предстоящей игре на выезде у «Спёрс» нет такого игрока. Который мог бы ограничить в действиях Моранта, поэтому гостей ждет очередное поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.15, победа «Сан-Антонио» — 7.00.

    Прогноз: «Мемфис» не испытает никаких проблем с добычей победы.

    Альтернативный прогноз: Общий тотал матча обещает быть внушительным.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.75.

    Альтернативная ставка: ТБ 246 с коэффициентом 2.17.

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    «Мемфис» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Мемфис» победит без особых проблем
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