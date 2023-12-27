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    «Клипперс» не отдаст победу сопернику?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 27 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бостон»
    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 27 декабря. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард выбыл из строя получив травму бедра в матче против «Далласа». Также в лазарете команды с травмой колена находится Мэйсон Пламли.

    В последних матчах регулярного чемпионата у «Клипперс» дела обстоят не лучшим образом. Сначала команда проиграла «Оклахоме» (115:134), а затем уступила «Бостону» (108:145).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 5 место при 17 победах и 12 поражениях.

    «Шарлотт»

    Седьмой матч не может выиграть команда «Шарлотт», последнюю победу «шершни» одержали 9 декабря в матче против «Торонто» (119:116).

    В рамках минувшего игрового дня «Хорнетс» проиграл «Денверу» (95:102). В черную полосу игр также входят встречи с «Индианой» (113:144), «Торонто» (99:114), «Филадельфией» (82:135), «Нью-Орлеаном» (107:112). А еще «Шарлотт» дважды проиграл «Майами» (104:115, 114:116).

    В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 7 побед и потерпев 20 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.18, победа «Шарлотт» — 5.84.

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    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» не должен встретить серьезного сопротивления со стороны соперника и наверняка одержит уверенную победу на «шершнями» из Шарлотт.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-12) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Клипперс» не отдаст победу сопернику?
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