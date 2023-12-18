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    «Финикс» — «Вашингтон». Ставка (1.83) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 18 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Вашингтон»
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    «Финикс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Футпринт Центре» 18 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Финикс» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 18 Декабря 2023 года

    «Финикс»

    «Финикс» нельзя отнести к числу тех, кто может безоговорочно побеждать всех соперников по лиге. Есть определённые сложности в матчах именно против аутсайдеров, и проблема с течением времени не решается.

    У Вогеля пока что не получается донести до своих баскетболистов, что нужно ко всем соперникам относиться равноценно, и именно по этой причине «солнечные» потерпели уже достаточно поражений.

    Букер и Дюрант являются лидерами команды, но в защите от них крайне мало пользы, поэтому в некоторых играх количество пропущенных очков зашкаливает.

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    В матче против «Вашингтона» нужно сыграть концентрирована, иначе можно вляпаться в историю, от которой отмыться будет непросто.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» на седьмом матче после своего последнего выигрыша снова смог победить, и на этот раз жертвой стала совсем не слабая «Индиана».

    Клуб Анселда смог собраться с силами и провести на полной мощности всю игру, порадовав своих поклонников результативностью.

    Качество игры оставляет желать лучшего, но здесь хотя бы не такая безнадега, как в «Детройте» и «Сан-Антонию».

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    Печально только признавать, что с «Санз» начнется очередная проигрышная серия «Визардс», причем оно ожидается довольно болезненным.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.12, победа «Вашингтона» — 6.75.

    Прогноз: «Финикс» не заметит своего соперника.

    Альтернативный прогноз: Две команды устроят результативный баскетбол.

    Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.09.

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