«Финикс»
«Финикс» нельзя отнести к числу тех, кто может безоговорочно побеждать всех соперников по лиге. Есть определённые сложности в матчах именно против аутсайдеров, и проблема с течением времени не решается.
У Вогеля пока что не получается донести до своих баскетболистов, что нужно ко всем соперникам относиться равноценно, и именно по этой причине «солнечные» потерпели уже достаточно поражений.
Букер и Дюрант являются лидерами команды, но в защите от них крайне мало пользы, поэтому в некоторых играх количество пропущенных очков зашкаливает.
В матче против «Вашингтона» нужно сыграть концентрирована, иначе можно вляпаться в историю, от которой отмыться будет непросто.
«Вашингтон»
«Вашингтон» на седьмом матче после своего последнего выигрыша снова смог победить, и на этот раз жертвой стала совсем не слабая «Индиана».
Клуб Анселда смог собраться с силами и провести на полной мощности всю игру, порадовав своих поклонников результативностью.
Качество игры оставляет желать лучшего, но здесь хотя бы не такая безнадега, как в «Детройте» и «Сан-Антонию».
Печально только признавать, что с «Санз» начнется очередная проигрышная серия «Визардс», причем оно ожидается довольно болезненным.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.12, победа «Вашингтона» — 6.75.
Прогноз: «Финикс» не заметит своего соперника.
Альтернативный прогноз: Две команды устроят результативный баскетбол.
Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.09.