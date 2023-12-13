«Финикс»
«Финикс» уже который сезон ходит в числе главных контендеров на титул, но в самый неожиданный момент обязательно что-то происходит, что сводит усилия клуба из Аризоны на нет.
Не сказать, что Вогель не справляется с задачей прогрессивного тренера, способного руководить суперзвездами, но в некоторых случая логику его решений прочитать максимально тяжело.
Букер и Дюрант не играют на максимуме своих возможностей, отсюда и обидные поражения, которые портят общую картину игры «Санз»
В матче против «Голден Стэйт» нужно сыграть на максимуме возможностей и показать товар лицом.
«Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» находится в явном кризисе, а Керр пока что не придумал, как реинкарнировать едва живую команду.
На текущий момент времени клуб из Сан-Франциско не попадает даже в зону плей-ин, располагаясь на 11 месте в своей конференции.
Две победы подряд клуб Пола и Карри не одерживал с начала ноября, а в последнем матче против «Оклахомы» матч был проигран ан последних секундах овертайма.
В игре против «Санз» будет несладко, поскольку за семь последних очных поединков «воины» смогли победить всего лишь один раз.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.67, победа «Голден Стэйт» — 2.25.
Прогноз: «Финикс» обладает более серьезными ресурсами для победы.
Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативный баскетбол.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.67.
Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.18.