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    «Финикс» — «Голден Стэйт». Ставка (1.67) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Голден Стэйт»
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    «Финикс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «Футпринт Центре» 13 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Финикс» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 13 Декабря 2023 года

    «Финикс»

    «Финикс» уже который сезон ходит в числе главных контендеров на титул, но в самый неожиданный момент обязательно что-то происходит, что сводит усилия клуба из Аризоны на нет.

    Не сказать, что Вогель не справляется с задачей прогрессивного тренера, способного руководить суперзвездами, но в некоторых случая логику его решений прочитать максимально тяжело.

    Букер и Дюрант не играют на максимуме своих возможностей, отсюда и обидные поражения, которые портят общую картину игры «Санз»

    Все прогнозы на НБА

    В матче против «Голден Стэйт» нужно сыграть на максимуме возможностей и показать товар лицом.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» находится в явном кризисе, а Керр пока что не придумал, как реинкарнировать едва живую команду.

    На текущий момент времени клуб из Сан-Франциско не попадает даже в зону плей-ин, располагаясь на 11 месте в своей конференции.

    Две победы подряд клуб Пола и Карри не одерживал с начала ноября, а в последнем матче против «Оклахомы» матч был проигран ан последних секундах овертайма.

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    В игре против «Санз» будет несладко, поскольку за семь последних очных поединков «воины» смогли победить всего лишь один раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.67, победа «Голден Стэйт» — 2.25.

    Прогноз: «Финикс» обладает более серьезными ресурсами для победы.

    Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативный баскетбол.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.67.

    Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.18.

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    «Финикс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.67), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Дюрант преподаст урок Карри?
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