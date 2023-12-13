В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «Футпринт Центре» 13 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Финикс» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Финикс»

«Финикс» уже который сезон ходит в числе главных контендеров на титул, но в самый неожиданный момент обязательно что-то происходит, что сводит усилия клуба из Аризоны на нет.

Не сказать, что Вогель не справляется с задачей прогрессивного тренера, способного руководить суперзвездами, но в некоторых случая логику его решений прочитать максимально тяжело.

Букер и Дюрант не играют на максимуме своих возможностей, отсюда и обидные поражения, которые портят общую картину игры «Санз»

Все прогнозы на НБА

В матче против «Голден Стэйт» нужно сыграть на максимуме возможностей и показать товар лицом.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» находится в явном кризисе, а Керр пока что не придумал, как реинкарнировать едва живую команду.

На текущий момент времени клуб из Сан-Франциско не попадает даже в зону плей-ин, располагаясь на 11 месте в своей конференции.

Две победы подряд клуб Пола и Карри не одерживал с начала ноября, а в последнем матче против «Оклахомы» матч был проигран ан последних секундах овертайма.

В игре против «Санз» будет несладко, поскольку за семь последних очных поединков «воины» смогли победить всего лишь один раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.67, победа «Голден Стэйт» — 2.25.

Прогноз: «Финикс» обладает более серьезными ресурсами для победы.

Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативный баскетбол.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.67.

Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.18.