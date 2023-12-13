«Лос-Анджелес Клипперс»
«Лос-Анджелес Клипперс» полностью адаптировался под присутствие в составе Хардена, хотя по началу игра совсем не получалась.
Нужно отдать должное тренерским навыкам Лю, который смог найти оптимальный баланс в клубе, перенасыщенном суперзвездами.
Три последних матча без поражений — яркое подтверждение обозначенного тезиса, и «парусники» будут только прибавлять.
В предстоящем матче против «Сакраменто» именно хозяева видятся безоговорочными фаворитами поединка. Но гости не так просты, как могут показаться на первый взгяд.
«Сакраменто»
У «Сакраменто» нынешний сезон пока что откровенно не складывается, хотя потенциал у калифорнийского клуба огромный.
В результате планомерной работы менеджмента клуба он наконец-то стал боеспособной единицей в конференции, но в этом регулярном чемпионате пока что не подтверждает свой статус.
Не удается выиграть даже два матча подряд, а при такой нестабильности рассчитывать на успех против самых сильных клубов лиги довольно проблематично.
В предстоящей встрече против возродившихся «Клипперс» гости находятся не в выигрышном положении.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.50, победа «Сакраменто» — 2.65.
Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» имеет больше шансов на итоговый успех.
Альтернативный прогноз: Встреча будет иметь большой итоговый тотал.
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.74.
Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.14.