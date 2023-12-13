ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антони МарсьяльТрансферный дайджест. 5 декабря — 11 декабря Анастасия ТихоноваТихонова взяла крупнейший титул в карьере, Кирьос снялся с Australian Open, а МОК заблокировал россиянам путь на Игры Мохамед СалахДвести — не предел. Салах — лучший игрок в истории АПЛ?
  • 00:56
    • «Райо Вальекано» и «Сельта» не смогли поразить ворота друг друга
    Все новости спорта

    Харден с Джорджем обидят «королей»?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто». Ставка (1.74) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 декабря 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы на Сакраменто Кингз
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 13 Декабря 2023 года

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» полностью адаптировался под присутствие в составе Хардена, хотя по началу игра совсем не получалась.

    Нужно отдать должное тренерским навыкам Лю, который смог найти оптимальный баланс в клубе, перенасыщенном суперзвездами.

    Три последних матча без поражений — яркое подтверждение обозначенного тезиса, и «парусники» будут только прибавлять.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящем матче против «Сакраменто» именно хозяева видятся безоговорочными фаворитами поединка. Но гости не так просты, как могут показаться на первый взгяд.

    «Сакраменто»

    У «Сакраменто» нынешний сезон пока что откровенно не складывается, хотя потенциал у калифорнийского клуба огромный.

    В результате планомерной работы менеджмента клуба он наконец-то стал боеспособной единицей в конференции, но в этом регулярном чемпионате пока что не подтверждает свой статус.

    Не удается выиграть даже два матча подряд, а при такой нестабильности рассчитывать на успех против самых сильных клубов лиги довольно проблематично.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В предстоящей встрече против возродившихся «Клипперс» гости находятся не в выигрышном положении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.50, победа «Сакраменто» — 2.65.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» имеет больше шансов на итоговый успех.

    Альтернативный прогноз: Встреча будет иметь большой итоговый тотал.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.74.

    Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.48
  • Прогноз на матч Айлендерс — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Шарлотт — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Орландо — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Детройт — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атланта — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Хьюстон — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оклахома — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Милуоки — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Мемфис — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Сакраменто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Харден с Джорджем обидят «королей»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры