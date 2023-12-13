В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» полностью адаптировался под присутствие в составе Хардена, хотя по началу игра совсем не получалась.

Нужно отдать должное тренерским навыкам Лю, который смог найти оптимальный баланс в клубе, перенасыщенном суперзвездами.

Три последних матча без поражений — яркое подтверждение обозначенного тезиса, и «парусники» будут только прибавлять.

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В предстоящем матче против «Сакраменто» именно хозяева видятся безоговорочными фаворитами поединка. Но гости не так просты, как могут показаться на первый взгяд.

«Сакраменто»

У «Сакраменто» нынешний сезон пока что откровенно не складывается, хотя потенциал у калифорнийского клуба огромный.

В результате планомерной работы менеджмента клуба он наконец-то стал боеспособной единицей в конференции, но в этом регулярном чемпионате пока что не подтверждает свой статус.

Не удается выиграть даже два матча подряд, а при такой нестабильности рассчитывать на успех против самых сильных клубов лиги довольно проблематично.

В предстоящей встрече против возродившихся «Клипперс» гости находятся не в выигрышном положении.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.50, победа «Сакраменто» — 2.65.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» имеет больше шансов на итоговый успех.

Альтернативный прогноз: Встреча будет иметь большой итоговый тотал.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.74.

Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.14.