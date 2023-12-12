Оклахома. «Пэйком Центр». Дата — 12 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Оклахома»

«Оклахома» вырвала победу у «Голден Стэйт» не в основное время, а в овертайме (138:136). В составе «громобойцев» отличился Шэй Гилджес-Александер. , набравший 38 очков. До овертайма на табло горели 118:118.

В последних пяти матчах «Оклахома» выиграла у «Далласа» (126:120) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (133:110), но проиграла «Хьюстону» (101:110) и «Миннесоте» (103:106).

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В Западной конференции «Оклахома» занимает 2 место, одержав 14 побед и потерпев 7 поражений. «Громобойцы» отстают от лидера «Миннесоты» на три выигрыша.

«Юта»

В турнирной таблице Западаной конференции «Юта» расположилась на 12-м месте. В 22 матчах «джазмены» выиграли 7 матчей, а в 15 играх потерпели фиаско.

В рамках минувшего игрового дня «Юта» на своей арене уступила «Лос-Анджелес Клипперс» (103:117). В черную полосу игр также входят игры против «Далласа» (97:147), «Миннесоты» (90:101) и «Мемфиса» (91:105).

Среди неудачных игр были и победа над «Портлендом» (118:113). Основное время этой встречи завершилось вничью (106:106). Победу «Джазу» принес Коллин Секстон, забросив 25 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.13, победа «Юты» — 7.65.

Прогноз: «Оклахома» на пике своей формы, Шей Гилджес-Александер может сыграть ключевую роль в поединке.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-13.5) с коэффициентом 2.05.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 233.5 с коэффициентом 1.97.