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    «Оклахома» уничтожит соперника?

    «Оклахома» — «Юта». Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 декабря 2023 года

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    Оклахома. «Пэйком Центр». Дата — 12 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Оклахома»

    «Оклахома» вырвала победу у «Голден Стэйт» не в основное время, а в овертайме (138:136). В составе «громобойцев» отличился Шэй Гилджес-Александер. , набравший 38 очков. До овертайма на табло горели 118:118.

    В последних пяти матчах «Оклахома» выиграла у «Далласа» (126:120) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (133:110), но проиграла «Хьюстону» (101:110) и «Миннесоте» (103:106).

    Все прогнозы на НБА

    В Западной конференции «Оклахома» занимает 2 место, одержав 14 побед и потерпев 7 поражений. «Громобойцы» отстают от лидера «Миннесоты» на три выигрыша.

    «Юта»

    В турнирной таблице Западаной конференции «Юта» расположилась на 12-м месте. В 22 матчах «джазмены» выиграли 7 матчей, а в 15 играх потерпели фиаско.

    В рамках минувшего игрового дня «Юта» на своей арене уступила «Лос-Анджелес Клипперс» (103:117). В черную полосу игр также входят игры против «Далласа» (97:147), «Миннесоты» (90:101) и «Мемфиса» (91:105).

    Среди неудачных игр были и победа над «Портлендом» (118:113). Основное время этой встречи завершилось вничью (106:106). Победу «Джазу» принес Коллин Секстон, забросив 25 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.13, победа «Юты» — 7.65.

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    Прогноз: «Оклахома» на пике своей формы, Шей Гилджес-Александер может сыграть ключевую роль в поединке.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-13.5) с коэффициентом 2.05.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 233.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Оклахома» — «Юта»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» уничтожит соперника?
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