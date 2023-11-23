«Лос-Анджелес Лейкерс»
«Лос-Анджелес Лейкерс» улучшил положение в турнирной таблице Западной конференции, выиграв в третьем матче подряд. В рамках минувшего игрового дня «озёрники» нанесли поражение команде «Юта» (131:99).
В крупной победе лучшего результата добился Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов.
В выигрышную серию «Лейкерс» входят игры против «Хьюстона» (105:104) и «Портленда» (107:95).
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 6 место в Западной конференции при 9 победах и 6 поражениях.
«Даллас»
«Даллас» опустился в таблице Запада на 4 место после неудачной игры против «Сакраменто» (113:129). Это уже второе фиско «ковбоев» подряд, до этого «Маверикс» уступил «Милуоки» (125:132).
В последних пяти матчах «Даллас» обменялся победами с «Нью-Орлеан» (136:124, 110:131), а также добился виктории против «Вашингтона» (130:117).
В предстоящей игре против «Лейкерс», «Даллас» не сможет рассчитывать на Макса Клебера, у форварда команды травма пальца.
В 14 матчах регулярного чемпионата «Даллас» одержал 9 побед и потерпел 5 проигрышей.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.10, победа «Далласа» — 1.85.
Прогноз: В последнем матче с участием «Лос-Анджелес Лейкерс» было заброшено 230 очков. «Даллас» же завершил свой поединок на отметке в 242 балла. Ставим на результативности матча.
Ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.20.
Альтернативный прогноз: Можно рискнуть в пользу очередно победы «Лейкерс».
Альтернативная ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.10.