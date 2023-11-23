ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дерек Брансон3 титульных боя с участием россиян, дебют звезды UFC Брансона. Анонс карда PFL 10 Петер ШмейхельШмейхель, Чех, Алиссон и еще семь лучших вратарей в истории АПЛ Бруно Петкович и Марио ПашаличХорватия — Армения 1:0. Онлайн
  • 14:23
    • Узбекистан U17 обыграл юниоров из Англии в 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет
  • 12:50
    • Игроки «МЮ» считают, что в слабом старте сезона виноват тен Хаг
  • 12:07
    • Стало известно, где «Спартак» проведет зимние сборы
    Все новости спорта

    Соперники устроят яркое шоу?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас». Ставка (к. 2.20) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 23 ноября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс Прогнозы на Даллас Маверикс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леброн Джеймс
    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 23 ноября. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 23 Ноября 2023 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» улучшил положение в турнирной таблице Западной конференции, выиграв в третьем матче подряд. В рамках минувшего игрового дня «озёрники» нанесли поражение команде «Юта» (131:99).

    В крупной победе лучшего результата добился Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов.

    В выигрышную серию «Лейкерс» входят игры против «Хьюстона» (105:104) и «Портленда» (107:95).

    Все прогнозы на НБА

    «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 6 место в Западной конференции при 9 победах и 6 поражениях.

    «Даллас»

    «Даллас» опустился в таблице Запада на 4 место после неудачной игры против «Сакраменто» (113:129). Это уже второе фиско «ковбоев» подряд, до этого «Маверикс» уступил «Милуоки» (125:132).

    В последних пяти матчах «Даллас» обменялся победами с «Нью-Орлеан» (136:124, 110:131), а также добился виктории против «Вашингтона» (130:117).

    В предстоящей игре против «Лейкерс», «Даллас» не сможет рассчитывать на Макса Клебера, у форварда команды травма пальца.

    В 14 матчах регулярного чемпионата «Даллас» одержал 9 побед и потерпел 5 проигрышей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.10, победа «Далласа» — 1.85.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: В последнем матче с участием «Лос-Анджелес Лейкерс» было заброшено 230 очков. «Даллас» же завершил свой поединок на отметке в 242 балла. Ставим на результативности матча.

    Ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.20.

    Альтернативный прогноз: Можно рискнуть в пользу очередно победы «Лейкерс».

    Альтернативная ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Бухара — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монне — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Томлянович — Оз
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  3.30
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эстудиантес Рио-Куарто — Депортиво Майпу
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Эстудиантес
  • Футбол
  • Завтра в 03:10
    •  2.69
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Хьюстон — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Оклахома — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Соперники устроят яркое шоу?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры