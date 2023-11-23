Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 23 ноября. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» улучшил положение в турнирной таблице Западной конференции, выиграв в третьем матче подряд. В рамках минувшего игрового дня «озёрники» нанесли поражение команде «Юта» (131:99).

В крупной победе лучшего результата добился Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов.

В выигрышную серию «Лейкерс» входят игры против «Хьюстона» (105:104) и «Портленда» (107:95).

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«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 6 место в Западной конференции при 9 победах и 6 поражениях.

«Даллас»

«Даллас» опустился в таблице Запада на 4 место после неудачной игры против «Сакраменто» (113:129). Это уже второе фиско «ковбоев» подряд, до этого «Маверикс» уступил «Милуоки» (125:132).

В последних пяти матчах «Даллас» обменялся победами с «Нью-Орлеан» (136:124, 110:131), а также добился виктории против «Вашингтона» (130:117).

В предстоящей игре против «Лейкерс», «Даллас» не сможет рассчитывать на Макса Клебера, у форварда команды травма пальца.

В 14 матчах регулярного чемпионата «Даллас» одержал 9 побед и потерпел 5 проигрышей.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.10, победа «Далласа» — 1.85.

Прогноз: В последнем матче с участием «Лос-Анджелес Лейкерс» было заброшено 230 очков. «Даллас» же завершил свой поединок на отметке в 242 балла. Ставим на результативности матча.

Ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.20.

Альтернативный прогноз: Можно рискнуть в пользу очередно победы «Лейкерс».

Альтернативная ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.10.