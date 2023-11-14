Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 14 ноября. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

«Сакраменто» улучшил положение в турнирной таблице, поднявшись с 10-го на 7-е место. В рамках регулярного чемпионата калифорнийцы выиграли 4 победы и потерпели 4 поражения.

В последней игре «короли» одержали победу над «Оклахомой» (105:98). В этом матче лучший коэффициент полезности действия в составе победителей продемонстрировал Кевин Хьюртер. Защитник «Сакраменто» забросил в кольцо соперника 28 очков и был близока к тому, чтобы оформить дабл-дабл, но не хватило одного подбора.

В домашнюю серию игр также входит победа над «Портлендом» (121:118). Все решилось в овертайме, так как основное время завершилось вничью (111:111).

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Вклад в победу «королей» внёс литовский форвард Домантас Сабонис, который был близок к тому, чтобы оформить трипл-дабл: 27 очков, 11 подборов и 9 передач.

В лазарете «Сакраменто» по-прежнему находяься ее лидер Де’Аарон Фокс, который получил травму лодыжки в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» и Трей Лайлз — с травмой икры.

«Кливленд»

«Кливленд» чередует победы и поражения в последних пяти встречах. В рамках минувшего игрового дня «кавалеристы» добились победы в матче против «Голден Стэйт» (118:110). В этом поединке вклад в успех команды внес Карис ЛеВерт, отправив в кольцо соперника 22 очка.

В последних пяти матчах «Кливленд» выиграл у «Голден Стэйт» (115:104) и «Нью-Йорка» (95:89), но уступил в поединках с «Оклахомой» (120:128) и «Индианой» (116:121).

В Восточной конференции «Кливленд» занимает 11 место, одержав 4 победы и потерпев 5 поражений.

Под вопросом участие в матче защитника Тай Джером, форварда Исаака Окоро и Дариуса Гарленда. Баскетболисты получили травму лодыжки и колена. соответственно. Из-за болезни может не сыграть Сэм Меррилл, а Рики Рубио пропустит игру по личным причинам.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.68, победа «Кливленда» — 2.21.

Прогноз: Без своего лидера Де’Аарон Фокса «Сакраменто» с трудом, но пока справляется. У «Кливленда» тоже большие проблемы с составом. Если калифорнийцы воспользуются кадровым голодом коллектива из Огайо, то вполне «Сакраменто» может рассчитывать на успех.

Ставка: Фора «Сакраменто» (-3.5) с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 225.5 с коэффициентом 2.12.