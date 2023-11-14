ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» Минск в матче с «Авангардом»«Динамо» Минск — в первой пятерке Запада, «Авангард» — третий на Востоке, беспроигрышная серия «Лады» «Челси» — «Манчестер Сити»Триллер на «Стэмфорд Бридж». Поздний пенальти Палмера остановил «Ман Сити» в эпичном матче с восемью голами «Спартак» — «Ростов»Игнатов и Промес решают. Карпин не смог забрать очки у «Спартака»
    Все новости спорта

    «Сакраменто» справится с обескровленным «Кливлендом»?

    «Сакраменто» — «Кливленд». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 14 ноября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз Прогнозы на Кливленд Кавальерс
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Кливленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хьюстон» — «Сакраменто»
    Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 14 ноября. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 14 Ноября 2023 года

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» улучшил положение в турнирной таблице, поднявшись с 10-го на 7-е место. В рамках регулярного чемпионата калифорнийцы выиграли 4 победы и потерпели 4 поражения.

    В последней игре «короли» одержали победу над «Оклахомой» (105:98). В этом матче лучший коэффициент полезности действия в составе победителей продемонстрировал Кевин Хьюртер. Защитник «Сакраменто» забросил в кольцо соперника 28 очков и был близока к тому, чтобы оформить дабл-дабл, но не хватило одного подбора.

    В домашнюю серию игр также входит победа над «Портлендом» (121:118). Все решилось в овертайме, так как основное время завершилось вничью (111:111).

    Все прогнозы на НБА

    Вклад в победу «королей» внёс литовский форвард Домантас Сабонис, который был близок к тому, чтобы оформить трипл-дабл: 27 очков, 11 подборов и 9 передач.

    В лазарете «Сакраменто» по-прежнему находяься ее лидер Де’Аарон Фокс, который получил травму лодыжки в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» и Трей Лайлз — с травмой икры.

    «Кливленд»

    «Кливленд» чередует победы и поражения в последних пяти встречах. В рамках минувшего игрового дня «кавалеристы» добились победы в матче против «Голден Стэйт» (118:110). В этом поединке вклад в успех команды внес Карис ЛеВерт, отправив в кольцо соперника 22 очка.

    В последних пяти матчах «Кливленд» выиграл у «Голден Стэйт» (115:104) и «Нью-Йорка» (95:89), но уступил в поединках с «Оклахомой» (120:128) и «Индианой» (116:121).

    В Восточной конференции «Кливленд» занимает 11 место, одержав 4 победы и потерпев 5 поражений.

    Под вопросом участие в матче защитника Тай Джером, форварда Исаака Окоро и Дариуса Гарленда. Баскетболисты получили травму лодыжки и колена. соответственно. Из-за болезни может не сыграть Сэм Меррилл, а Рики Рубио пропустит игру по личным причинам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.68, победа «Кливленда» — 2.21.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Без своего лидера Де’Аарон Фокса «Сакраменто» с трудом, но пока справляется. У «Кливленда» тоже большие проблемы с составом. Если калифорнийцы воспользуются кадровым голодом коллектива из Огайо, то вполне «Сакраменто» может рассчитывать на успех.

    Ставка: Фора «Сакраменто» (-3.5) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 225.5 с коэффициентом 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кресси — Де Лор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сокол — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Отте — Мартерер
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Жанжан — Аншба
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  4.95
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Овьедо — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ресистенсия — Гуарани Асунсьон
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Сармьенто — Годой Крус
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Институто Кордоба — Барракас Централь
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сакраменто» — «Кливленд»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» справится с обескровленным «Кливлендом»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры