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    Сможет ли «Чикаго» увезти победу из Техаса?

    «Даллас» — «Чикаго». Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 2 ноября 2023 года

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    Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр». Дата — 2 ноября. Время — 03:30 по мск. «Даллас» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Ноября 2023 года

    «Даллас»

    Выигрышная «Далласа» увеличилась до трех матчей, команда из Техаса занимает второе место в Западной конференции.

    В третьем матче регулярного чемпионата «Даллас» на выезде переиграл «Мемфис» (125:110). В составе победителей результативностью отметился Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 35 очков, 12 подборов и 12 передач.

    Также баскетболисты «Далласа» добился уверенных побед в матчах с «Бруклином» (125:120) и «Сан-Антонио» (126:119).

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    В матче против «Бруклина» травму ноги получил один из лидеров «Далласа» Кайри Ирвинг. Он уже пропустил матч с «Мемфисом» и может не сыграть в поединке против «Чикаго».

    «Чикаго»

    «Чикаго» улучшил положение в турнирной таблице Восточной конференции, поднявшись на 9 место. «Быки» одержали вторую победу в сезоне, обыграв «Индиану» (112:105).

    В матче против «иноходцев» результативностью отметился Никола Вучевич. Центровой «Чикаго» оформил дабл-дабл из 24 очков и 17 подборов.

    За плечами «Чикаго» есть и победа над «Торонто» (104:103). Игра выдалась сложной, победителя соперники определили лишь в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (93:93).

    Также «Чикаго» в этом сезоне отметился двумя проигрышами во встречах с Оклахомой« (104:124) и "Детройтом" (102:118).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа "Далласа" — 1.53, победа "Чикаго" — 2.75.

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    Прогноз: »Даллас« в этой встрече должен побеждать, к тому же и соперник подходящий. Ставим на победу техасского коллектива.

    Ставка: Фора "Далласа" (-5) с коэффициентом 1.96.

    Альтернативный прогноз: Крупной победы одной из команд вряд ли стоит ожидать в этом поединке. "Даллас" или "Чикаго", если и выиграют, сделают это с небольшим перевесом.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

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    «Даллас» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Чикаго» увезти победу из Техаса?
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