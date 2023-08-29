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    Кто одержит победу в битве лидеров?

    Черногория — Литва. Ставка (к. 1.99) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Литва
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    Сборная Литвы на чемпионате мира
    В группе D предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Черногории и Литвы. Играть будут на стадионе «Молл-оф-Азия Арена». Матч пройдет 29 августа, начало — в 15:30 мск. Черногория — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа D 29 Августа 2023 года
    Черногория
  • Подгорица
    •  Черногория 15:30 Литва Литва
  • Вильнюс
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    Черногория

    Сборная Черногории занимает второе место в группе D после двух побед в двух матчах. Были обыграны Мексика (91:71) и Египет (89:74).

    Лидер черногорской команды и «Чикаго» Никола Вучевич оформил дабл-дабл в поединке против мексиканцев: 27 очков и 10 подборов. А в поединке против Египта центровой сборной Черногории набрал 16 очков.

    Никола Вучевич является одним из бомбардиров баскетбольного мундиаля. В двух матчах черногорец оформил 43 очка, пока это четвертый результат на ЧМ.

    Литва

    Пятая победа подряд — результат одного из лидеров квартета D. Сборная Литвы на чемпионате мира добилась уже второй виктории. Во 2-м туре литовцы с перевесом в 30 очков переиграли команду Мексики (96:66).

    Лучшим игроком поединка стал Йонас Валанчюнас, оформивший дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов. Он же принес победу своей команде и в стартовой игре первенства планеты: Литва обыграла Египет (93:67), а Валанчюнас набрал 15 очков и совершил 10 подборов.

    Все прогнозы на баскетбол

    В выигрышную серию сборной Литвы также входят товарищеские встречи против Латвии (93:69), Пуэрто-Рико (93:80) и Финляндии (84:80).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе гостей: победа Черногории — 3.02, Литвы — 1.46.

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    Прогноз: Битва лидеров группы D — победитель пары выйдет в групповой этап чемпионата мира с первого места. Йонас Валанчюнас вполне может принести победу сборной Литвы.

    Ставка: Фора Литвы (-6.5) с коэффициентом 1.99.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант — сыграть на тотале матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 163.5 с коэффициентом 2.00.

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    Черногория — Литва: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто одержит победу в битве лидеров?
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