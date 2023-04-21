Нью-Йорк. Бруклин. «Барклайс-центр». Дата — 21 апреля. Время — 02:30 по мск. «Бруклин» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» неудачно провёл гостевую серию игр против «Филадельфии», проиграв оба матча. Сначала нью-йоркцы проиграли со счётом 101:121, а затем было зафиксировано новое фиаско (84:96).

В третьей игре, как и в предыдущих двух, не сможет сыграть Бен Симмонс. Травму колена защитник «Бруклина» получил два месяца назад в матче регулярного сезона против «Майами».

За два сезона «сети» ещё ни разу не выиграли в плей-офф турнира. В прошлом году «Бруклин» в 1/8 финала уступил вице-чемпиону «Бостону» (0:4 — в серии). На данный момент команда пока проигрывает «Филадельфии» (0:2).

В плей-офф турнира «Бруклин» вышел с шестого места, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений.

«Филадельфия»

Победная серия «Филадельфии» достигла четырёх матчей. Два поединка выиграли в противостоянии с «Бруклином» за выход в четвертьфинал НБА. В первой игре «76-е» добились успеха со счётом 121:101. Ключевую игру сыграл Джоэл Эмбиид, забросив в кольцо соперника 26 очков.

Тайриз Макси вернулся в строй после травмы шеи и показал лучший результат во втором матче серии, который «Филадельфия» выиграла (96:84). Макси набрал в поединке 33 очка и совершил три подбора.

Начинается домашняя серия игр, в которых «Филадельфия» может обеспечить выход в четвертьфинал турнир. В 1/8 финала «Сиксерс» вышел с третьего места Восточной конференции, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Бруклина» — 2.71, победа «Филадельфии» — 1.54.

Прогноз: +12 и +20 очков — с таким преимуществом выиграла «Филадельфия» оба матча в серии с «Бруклином». В третьем матче серии «76-е» приблизятся к выходу в четвертьфинал турнира.

Ставка: Фора «Филадельфии» (-10) с коэффициентом 2.70.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу «Филадельфии», есть все шансы, что команда добётся солидного преимущества над соперником.

Альтернативная ставка: П2 в 11-15 очков с коэффициентом 6.50.