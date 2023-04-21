ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Реал»Эксперимент Лэмпарда провалился. «Реал» наказал «Челси» за расточительность Лионель МессиВзвешенный риск. Стоит ли «Барселоне» подписывать Месси? Тодд БоэлиЧто ждет «Челси»? Если у клуба и есть стратегия, трудно понять — какая
    Все новости спорта

    «Филадельфия» увезёт победу из Нью-Йорка?

    «Бруклин» — «Филадельфия». Прогноз (к. 2.70), ставка на матч плей-офф НБА, 21 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Филадельфия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Филадельфия» — «Бруклин». Матч 1/8 финала
    Нью-Йорк. Бруклин. «Барклайс-центр». Дата — 21 апреля. Время — 02:30 по мск. «Бруклин» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 21 Апреля 2023 года
    Бруклин
  • НБА. Плей-офф
    •  Бруклин 02:30 Филадельфия Филадельфия
  • НБА
    •

    «Бруклин»

    «Бруклин» неудачно провёл гостевую серию игр против «Филадельфии», проиграв оба матча. Сначала нью-йоркцы проиграли со счётом 101:121, а затем было зафиксировано новое фиаско (84:96).

    В третьей игре, как и в предыдущих двух, не сможет сыграть Бен Симмонс. Травму колена защитник «Бруклина» получил два месяца назад в матче регулярного сезона против «Майами».

    За два сезона «сети» ещё ни разу не выиграли в плей-офф турнира. В прошлом году «Бруклин» в 1/8 финала уступил вице-чемпиону «Бостону» (0:4 — в серии). На данный момент команда пока проигрывает «Филадельфии» (0:2).

    В плей-офф турнира «Бруклин» вышел с шестого места, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений.

    «Филадельфия»

    Победная серия «Филадельфии» достигла четырёх матчей. Два поединка выиграли в противостоянии с «Бруклином» за выход в четвертьфинал НБА. В первой игре «76-е» добились успеха со счётом 121:101. Ключевую игру сыграл Джоэл Эмбиид, забросив в кольцо соперника 26 очков.

    Тайриз Макси вернулся в строй после травмы шеи и показал лучший результат во втором матче серии, который «Филадельфия» выиграла (96:84). Макси набрал в поединке 33 очка и совершил три подбора.

    Начинается домашняя серия игр, в которых «Филадельфия» может обеспечить выход в четвертьфинал турнир. В 1/8 финала «Сиксерс» вышел с третьего места Восточной конференции, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Бруклина» — 2.71, победа «Филадельфии» — 1.54.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: +12 и +20 очков — с таким преимуществом выиграла «Филадельфия» оба матча в серии с «Бруклином». В третьем матче серии «76-е» приблизятся к выходу в четвертьфинал турнира.

    Ставка: Фора «Филадельфии» (-10) с коэффициентом 2.70.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу «Филадельфии», есть все шансы, что команда добётся солидного преимущества над соперником.

    Альтернативная ставка: П2 в 11-15 очков с коэффициентом 6.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Ингулец — Рух
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Де Минаур — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Гауфф — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джокович — Ван Аш
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кайрат — Акжайык
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Харри — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Качин — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Неман — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Астана — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч КПР — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бруклин» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Филадельфия» увезёт победу из Нью-Йорка?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры