Филадельфия. Штат Пенсильвания. Арена «Веллс-Фарго-центр». Дата — 18 апреля. Время — 02:30 по мск. «Филадельфия» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Джоэл Эмбиид — один из лучших игроков матча 1/8 финала. В кольцо соперника центровой отправил 26 очков, а его команда «Филадельфия» переиграла «Бруклин» в первом поединке серии (121:101).

Ключевой баскетболист «76-х» успешно вернулся в игру после двух матчевого перерыва. В последних турах регулярнго чемпионата Эмбиид отдыхал, он пропустил гостевые поединки против «Бруклина» и «Атланты».

Победная серия «Филадельфии» насчитывает уже три матча. Помимо выигрыша в первом матче плей-офф, коллектив смог обыграть «Бруклин» (134:105) и «Атланту» (136:131).

Лазарет «Филадельфии» опустел, в строй команды после травм вернулись Де'Энтони Мелтон, Джорджес Нианг, Пи Джей Такер, Джеймс Харден, а ещё Тобиас Харрис.

«Филадельфия» вышла в 1/8 финала турнира с третьего места своей конференции, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

В прошлом сезоне «Филадельфия» дошла до четвертьфинала. «76-е» сначала обыграли «Торонто» (4:2), а затем уступили «Майами» (2:4).

«Бруклин»

«Бруклин» уступает «Филадельфии» в серии (0:1). Несморя на поражение в первом матче 1/8 финала, лучшим игроком стал форвард «Бруклина» Микал Бриджес. Игрок набрал 30 очков, сделал одну передачу и совершил пять подборов.

В первом матче плей-офф «Бруклин» проиграл с разницей в минус 20 очков (101:121). До этого нью-йоркцы проиграли «Филадельфии» в регулярном чемпионате (105:134).

Во второй игре серии «Бруклину» из-за травмы колена не сможет помочь защитник Бен Симмонс. Вернулись в строй форварды Кэмерон Джонсон и Ройс О'Нил.

«Бруклин» вышел в 1/8 финала турнира с шестого места своей конференции, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений.

В прошлом сезоне «Бруклин» не смог в 1/8 финала преодолеть барьер в лице «Бостона», уступив в серии — 0:4.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Филадельфии» — 1.20, победа «Бруклина» — 5.30.

Прогноз: В строй вернулись лидеры «Филадельфии», команда наверняка одержит очередную победу над соперником. Есть вероятность уверенной и разгромной победы.

Ставка: Фора «Филадельфии» (-13) с коэффициентом 2.40.

Альтернативный прогноз: В последнем матче «Филадельфия» и «Бруклин» забросили 222 очка. Во втором поединке серии может получиться более результативная игра.

Альтернативная ставка: Тотал больше 222 с коэффициентом 2.60.