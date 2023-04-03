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    Гости одержат важную победу?

    «Атланта» — «Даллас». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 03 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Даллас»
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    «Даллас»
    Атланта. Стадион «Стейт Фарм Арена». Дата — 03 апреля. Время — 01:00 по мск. «Атланта» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Апреля 2023 года

    «Атланта»

    «Атланта» за три последних матча выиграла всего лишь одну встречу, поэтому в предстоящем поединке против мощного и заводного «Далласа» могут возникнуть довольно серьезные сложности с достижением положительного результата.

    В последнем сыгранном мачте «Хоукс» не смогли ничего поделать в матче против «Бруклина», где лучший снайпер «ястребов» в лице Маррея набрал всего лишь 21 очко.

    На данный момент у «Атланты» 38 побед и 39 поражений. Это всего лишь девятое место в Восточной конференции, и нет никакой уверенности в безапелляционном попадании «ястребов» в предстоящие кубковые разборки.

    «Даллас»

    «Даллас» совсем не вывозит конец этого регулярного сезона, и, если клуб Кидда не попадет даже в плей-ин, то это будет настоящая катастрофа для всего города.

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    В последнем проигранном матче «Филадельфии» Дончич с Ирвингом были хороши, но у соперника связка Эмбиида и Хардена оказалась куда более эффективной.

    На данный момент «Даллас» располагается на 11 строчке в своей конференции, имея в своем пассиве на три поражения больше, чем побед. Чтобы претендовать на попадание в плей-ин нужно выигрывать все оставшиеся игры без разбора, хотя бы приблизившись к итоговому 50-процентному показателю побед и поражений по сезону.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Атланты» — 1.71, победа «Далласа» — 2.33.

    Прогноз: У гостей есть откровенные проблемы с «химией» в команде, но пролетать мимо плей-офф с таким составом будет совсем глупо.

    Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине встречи.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.33.

    Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 6.80.

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    «Атланта» — «Даллас»: прогноз, ставка (6.80), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости одержат важную победу?
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