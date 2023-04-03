«Атланта»
«Атланта» за три последних матча выиграла всего лишь одну встречу, поэтому в предстоящем поединке против мощного и заводного «Далласа» могут возникнуть довольно серьезные сложности с достижением положительного результата.
В последнем сыгранном мачте «Хоукс» не смогли ничего поделать в матче против «Бруклина», где лучший снайпер «ястребов» в лице Маррея набрал всего лишь 21 очко.
На данный момент у «Атланты» 38 побед и 39 поражений. Это всего лишь девятое место в Восточной конференции, и нет никакой уверенности в безапелляционном попадании «ястребов» в предстоящие кубковые разборки.
«Даллас»
«Даллас» совсем не вывозит конец этого регулярного сезона, и, если клуб Кидда не попадет даже в плей-ин, то это будет настоящая катастрофа для всего города.
В последнем проигранном матче «Филадельфии» Дончич с Ирвингом были хороши, но у соперника связка Эмбиида и Хардена оказалась куда более эффективной.
На данный момент «Даллас» располагается на 11 строчке в своей конференции, имея в своем пассиве на три поражения больше, чем побед. Чтобы претендовать на попадание в плей-ин нужно выигрывать все оставшиеся игры без разбора, хотя бы приблизившись к итоговому 50-процентному показателю побед и поражений по сезону.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Атланты» — 1.71, победа «Далласа» — 2.33.
Прогноз: У гостей есть откровенные проблемы с «химией» в команде, но пролетать мимо плей-офф с таким составом будет совсем глупо.
Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине встречи.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.33.
Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 6.80.