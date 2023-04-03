Атланта. Стадион «Стейт Фарм Арена». Дата — 03 апреля. Время — 01:00 по мск. «Атланта» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» за три последних матча выиграла всего лишь одну встречу, поэтому в предстоящем поединке против мощного и заводного «Далласа» могут возникнуть довольно серьезные сложности с достижением положительного результата.

В последнем сыгранном мачте «Хоукс» не смогли ничего поделать в матче против «Бруклина», где лучший снайпер «ястребов» в лице Маррея набрал всего лишь 21 очко.

На данный момент у «Атланты» 38 побед и 39 поражений. Это всего лишь девятое место в Восточной конференции, и нет никакой уверенности в безапелляционном попадании «ястребов» в предстоящие кубковые разборки.

«Даллас»

«Даллас» совсем не вывозит конец этого регулярного сезона, и, если клуб Кидда не попадет даже в плей-ин, то это будет настоящая катастрофа для всего города.

В последнем проигранном матче «Филадельфии» Дончич с Ирвингом были хороши, но у соперника связка Эмбиида и Хардена оказалась куда более эффективной.

На данный момент «Даллас» располагается на 11 строчке в своей конференции, имея в своем пассиве на три поражения больше, чем побед. Чтобы претендовать на попадание в плей-ин нужно выигрывать все оставшиеся игры без разбора, хотя бы приблизившись к итоговому 50-процентному показателю побед и поражений по сезону.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Атланты» — 1.71, победа «Далласа» — 2.33.

Прогноз: У гостей есть откровенные проблемы с «химией» в команде, но пролетать мимо плей-офф с таким составом будет совсем глупо.

Альтернативный прогноз: Каждая из команд выиграет по одной половине встречи.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.33.

Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 6.80.