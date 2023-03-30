Мемфис. Штат Теннесси. «Федэкс Форум». Дата — 30 марта. Время — 03:00 по мск. «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» одержал седьмую (!) победу подряд в регулярке, одержав на этот раз победу над «Орландо» (113:108). Успеха «гризли» добились на домашней арене «Федэкс Форум».

Лучшим игроком матча стал Десмонд Бэйн. Защитник «Мемфиса» отправил в кольцо соперника 31 очко.

В выигрышную серию команды входят матчи с «Атлантой» (123:119), «Хьюстоном» (151:114 и 130:125), «Далласом» (112:108), «Голден Стэйт» (133:119) и «Сан-Антонио» (126:120).

«Мемфис» занимает второе место в Западной конференции и уже обеспечил место в плей-офф ассоциации. Команда из штата Теннесси одержала 48 побед и потерпела 27 поражений.

До окончания регулярки «Мемфису» осталось провести семь матчей. Впереди две домашние игры с «Лос-Анджелес Клипперс» и одна с «Портлендом», а ещё гостевые с «Чикаго», «Нью-Орлеаном», «Милуоки» и «Оклахомой».

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» выиграл очередной матч регулярного чемпионата. В родных стенах был обыгран «Чикаго» (124:112). В составе «парикмахеров» результативностью отметился Николя Батюм, оформивший 24 балла в матче.

За плечами «Клипперс» в последних пяти матчах ещё две победы над «Оклахомой» (127:105) и «Портлендом» (117:102). Были и фиаско от «Нью-Орлеан» (110:131) и «Оклахомой» (100:101).

На Западе «Лос-Анджелес» занимает пятое место при 40 победах и 36 поражениях. «Клипперс» осталось провети шесть встреч. Для начала две гостевые против «Мемфиса» и одна с «Нью-Орлеаном». Затем будут две домашние встречи с «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портлендом». Завершат «парикмахеры» регулярку выездным матчем. В соперниках будет «Финикс».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Мемфиса» — 1.59, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.40.

Прогноз: В этом сезоне соперники уже встречались. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал домашнюю победу над «Мемфисом» (135:129). Сейчас всё может поменяться, так как «гризли» выдают мощный отрезок, несмотря на то, что команда уже обеспечила место в плей-офф. Возможно, хозяевам удастся взять реванш за поражение в прошлой дуэли.

Ставка: Фора «Мемфиса» (-7.5) с коэффициентом 2.24.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть победе одной из команд с разницей не более 8 очков.

Альтернативная ставка: Победа «Мемфиса» или «Далласа» с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.10.