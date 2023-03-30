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    «Мемфис» возьмёт реванш за поражение в прошлой дуэли?

    «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс». Прогноз (к. 2.24), ставка на матч регулярки НБА, 30 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис». Сезон 2022/2023
    Мемфис. Штат Теннесси. «Федэкс Форум». Дата — 30 марта. Время — 03:00 по мск. «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 30 Марта 2023 года

    «Мемфис»

    «Мемфис» одержал седьмую (!) победу подряд в регулярке, одержав на этот раз победу над «Орландо» (113:108). Успеха «гризли» добились на домашней арене «Федэкс Форум».

    Лучшим игроком матча стал Десмонд Бэйн. Защитник «Мемфиса» отправил в кольцо соперника 31 очко.

    В выигрышную серию команды входят матчи с «Атлантой» (123:119), «Хьюстоном» (151:114 и 130:125), «Далласом» (112:108), «Голден Стэйт» (133:119) и «Сан-Антонио» (126:120).

    «Мемфис» занимает второе место в Западной конференции и уже обеспечил место в плей-офф ассоциации. Команда из штата Теннесси одержала 48 побед и потерпела 27 поражений.

    До окончания регулярки «Мемфису» осталось провести семь матчей. Впереди две домашние игры с «Лос-Анджелес Клипперс» и одна с «Портлендом», а ещё гостевые с «Чикаго», «Нью-Орлеаном», «Милуоки» и «Оклахомой».

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл очередной матч регулярного чемпионата. В родных стенах был обыгран «Чикаго» (124:112). В составе «парикмахеров» результативностью отметился Николя Батюм, оформивший 24 балла в матче.

    За плечами «Клипперс» в последних пяти матчах ещё две победы над «Оклахомой» (127:105) и «Портлендом» (117:102). Были и фиаско от «Нью-Орлеан» (110:131) и «Оклахомой» (100:101).

    На Западе «Лос-Анджелес» занимает пятое место при 40 победах и 36 поражениях. «Клипперс» осталось провети шесть встреч. Для начала две гостевые против «Мемфиса» и одна с «Нью-Орлеаном». Затем будут две домашние встречи с «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портлендом». Завершат «парикмахеры» регулярку выездным матчем. В соперниках будет «Финикс».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Мемфиса» — 1.59, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.40.

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    Прогноз: В этом сезоне соперники уже встречались. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал домашнюю победу над «Мемфисом» (135:129). Сейчас всё может поменяться, так как «гризли» выдают мощный отрезок, несмотря на то, что команда уже обеспечила место в плей-офф. Возможно, хозяевам удастся взять реванш за поражение в прошлой дуэли.

    Ставка: Фора «Мемфиса» (-7.5) с коэффициентом 2.24.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть победе одной из команд с разницей не более 8 очков.

    Альтернативная ставка: Победа «Мемфиса» или «Далласа» с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.10.

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    «Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 30.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Мемфис» возьмёт реванш за поражение в прошлой дуэли?
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