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    Гости смогут обыграть проблемного соперника?

    «Индиана» — «Даллас». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Даллас»
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    «Даллас»
    Индиана. Стадион «Банкерс Лайф Филдхаус». Дата — 28 марта. Время — 02:00 по мск. «Индиана» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Индиана»

    «Индиана» за пять последних поединков выиграла всего лишь один матч, который пришелся на игру против «Торонто» (118:114). Оно и не удивительно поскольку половина основной пятерки травмирована.

    В последнем проведенном матче было поражение «Атланты» (125:122). А больше всех очков в составе «иноходцев» набрал нигериец Нвора (33 балла).

    На данный момент у «Индианы» 12 место в конференции, и 33 победы против 42 поражений. С такими результатами, как в последних поединках даже попадание в плей-ин уже не видится реальным.

    «Даллас»

    «Даллас» проиграл уже четыре матча подряд, и это притом, что у него из всех команд Запада, борющихся за продолжение соперничества весной, самый легкий календарь.

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    В последнем поединке техасский клуб опростоволосился в мачте против «Шарлотт». Лука Дончич набрал 40 очков, но они никаким образом не помогли клубу Джейсона Кидда.

    На данный момент «Даллас» располагается уже на 11 строчке в своей конференции, имея в активе 36 побед и 39 поражений. Такие результаты крайне тревожны поскольку конкуренция за попадание в плей-ин сумасшедшая и Даллас вполне может оказаться лишним в этой компании.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.93, победа «Далласа» — 2.01.

    Прогноз: Гостям непозволительно проигрывать очередной матч, и они выиграют важную для себя игру.

    Альтернативный прогноз: Соперники покажут результативный баскетбол.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.01.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.26.

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    «Индиана» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости смогут обыграть проблемного соперника?
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