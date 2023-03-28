«Индиана»
«Индиана» за пять последних поединков выиграла всего лишь один матч, который пришелся на игру против «Торонто» (118:114). Оно и не удивительно поскольку половина основной пятерки травмирована.
В последнем проведенном матче было поражение «Атланты» (125:122). А больше всех очков в составе «иноходцев» набрал нигериец Нвора (33 балла).
На данный момент у «Индианы» 12 место в конференции, и 33 победы против 42 поражений. С такими результатами, как в последних поединках даже попадание в плей-ин уже не видится реальным.
«Даллас»
«Даллас» проиграл уже четыре матча подряд, и это притом, что у него из всех команд Запада, борющихся за продолжение соперничества весной, самый легкий календарь.
В последнем поединке техасский клуб опростоволосился в мачте против «Шарлотт». Лука Дончич набрал 40 очков, но они никаким образом не помогли клубу Джейсона Кидда.
На данный момент «Даллас» располагается уже на 11 строчке в своей конференции, имея в активе 36 побед и 39 поражений. Такие результаты крайне тревожны поскольку конкуренция за попадание в плей-ин сумасшедшая и Даллас вполне может оказаться лишним в этой компании.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.93, победа «Далласа» — 2.01.
Прогноз: Гостям непозволительно проигрывать очередной матч, и они выиграют важную для себя игру.
Альтернативный прогноз: Соперники покажут результативный баскетбол.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.01.
Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.26.