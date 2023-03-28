Индиана. Стадион «Банкерс Лайф Филдхаус». Дата — 28 марта. Время — 02:00 по мск. «Индиана» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

«Индиана» за пять последних поединков выиграла всего лишь один матч, который пришелся на игру против «Торонто» (118:114). Оно и не удивительно поскольку половина основной пятерки травмирована.

В последнем проведенном матче было поражение «Атланты» (125:122). А больше всех очков в составе «иноходцев» набрал нигериец Нвора (33 балла).

На данный момент у «Индианы» 12 место в конференции, и 33 победы против 42 поражений. С такими результатами, как в последних поединках даже попадание в плей-ин уже не видится реальным.

«Даллас»

«Даллас» проиграл уже четыре матча подряд, и это притом, что у него из всех команд Запада, борющихся за продолжение соперничества весной, самый легкий календарь.

В последнем поединке техасский клуб опростоволосился в мачте против «Шарлотт». Лука Дончич набрал 40 очков, но они никаким образом не помогли клубу Джейсона Кидда.

На данный момент «Даллас» располагается уже на 11 строчке в своей конференции, имея в активе 36 побед и 39 поражений. Такие результаты крайне тревожны поскольку конкуренция за попадание в плей-ин сумасшедшая и Даллас вполне может оказаться лишним в этой компании.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.93, победа «Далласа» — 2.01.

Прогноз: Гостям непозволительно проигрывать очередной матч, и они выиграют важную для себя игру.

Альтернативный прогноз: Соперники покажут результативный баскетбол.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.01.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.26.