Оклахома. Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 15 марта. Время — 03:00 по мск. «Оклахома» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

Четыре победы в пяти матчах — результат последних встреч с участием «Оклахомы». В домашних стенах «громобойцы» переиграли «Юту» (129:119) и «Голден Стэйт» (137:128). В гостях были обыграны «Нью-Орлеан» (110:96) и «Сан-Антонио» (102:90).

Последний поединок против «Сан-Антонио» запомнился результативными действиями в исполнении Джадена Уилльямса, игрок оформил дабл-дабл: 21 очко и 10 передач.

С травмами в лазарете команды находятся три игрока: Чет Хольмгрен, Алексей Покусевски и Кенрих Уильямс.

В своей конференции «Оклахома» занимает 9 место при 33 победах и 35 поражениях.

«Бруклин»

«Бруклин» без звёзд в составе нанёс поражение первой команде Западной конференции — «Денверу» (122:120). Ключевую роль в победе нью-йоркцев сыграли Микал Бриджес и его 25 очков. Также успеху поспособствовали Спенсер Динвидди и его 16 передач.

Баскетболисты «Бруклина» сейчас на ходу, команда в пяти матчах одержала четыре победы. В гостевой серии игр «сети» также добились побед над «Миннесотой» (124:123) и «Хьюстоном» (118:96).

Под вопросом участие защитника «Бруклина» Бена Симмонса, игрок получил травму колена. «Бруклин» поднялся в топ-5 своей конференции. Команда провела 68 матчей и одержала 39 побед. Проиграли в 29 играх.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.84, победа «Бруклина» — 2.11.

Прогноз: Оба клуба демонстрируют качественный и яркий баскетбол. Выиграть может любая, шансы 50 на 50. Мы остановим наш выбор на «Бруклине», так как команда сейчас на моральном подъеме, особенно после триумфа над лидером Западной конференции.

Ставка: Победа «Бруклина» с коэффициентом 2.11.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 2.14.