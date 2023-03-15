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    «Бруклин» увезёт победу из Оклахомы?

    «Оклахома» — «Бруклин». Прогноз (к. 2.11), ставка на матч регулярного сезона НБА, 15 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Бруклин»
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    Оклахома. Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 15 марта. Время — 03:00 по мск. «Оклахома» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Марта 2023 года
    Оклахома
  • Оклахома
    •  Оклахома 03:00 Бруклин Бруклин
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    «Оклахома»

    Четыре победы в пяти матчах — результат последних встреч с участием «Оклахомы». В домашних стенах «громобойцы» переиграли «Юту» (129:119) и «Голден Стэйт» (137:128). В гостях были обыграны «Нью-Орлеан» (110:96) и «Сан-Антонио» (102:90).

    Последний поединок против «Сан-Антонио» запомнился результативными действиями в исполнении Джадена Уилльямса, игрок оформил дабл-дабл: 21 очко и 10 передач.

    С травмами в лазарете команды находятся три игрока: Чет Хольмгрен, Алексей Покусевски и Кенрих Уильямс.

    В своей конференции «Оклахома» занимает 9 место при 33 победах и 35 поражениях.

    «Бруклин»

    «Бруклин» без звёзд в составе нанёс поражение первой команде Западной конференции — «Денверу» (122:120). Ключевую роль в победе нью-йоркцев сыграли Микал Бриджес и его 25 очков. Также успеху поспособствовали Спенсер Динвидди и его 16 передач.

    Баскетболисты «Бруклина» сейчас на ходу, команда в пяти матчах одержала четыре победы. В гостевой серии игр «сети» также добились побед над «Миннесотой» (124:123) и «Хьюстоном» (118:96).

    Под вопросом участие защитника «Бруклина» Бена Симмонса, игрок получил травму колена. «Бруклин» поднялся в топ-5 своей конференции. Команда провела 68 матчей и одержала 39 побед. Проиграли в 29 играх.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.84, победа «Бруклина» — 2.11.

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    Прогноз: Оба клуба демонстрируют качественный и яркий баскетбол. Выиграть может любая, шансы 50 на 50. Мы остановим наш выбор на «Бруклине», так как команда сейчас на моральном подъеме, особенно после триумфа над лидером Западной конференции.

    Ставка: Победа «Бруклина» с коэффициентом 2.11.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Оклахома» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» увезёт победу из Оклахомы?
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