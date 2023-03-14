Детройт. Стадион «Литтл Сизарс Арена». Дата — 12 марта. Время — 03:00 по мск. «Детройт» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Детройт» продолжает проигрывать всем подряд и имеет уже десять поражений подряд от соперников на любой вкус.

В последнем проигранном матче «Шарлотт» коллектив Кейси едва преодолел отметку в 100 набранных очков. А самым результативным у «Пистонз» оказался канадец Джозеф всего лишь с 17 очками в активе.

У «Детройта» на данный момент времени последнее место в конференции с 15 победами и 52 поражениями. Даже в игре против не самой крепкой «Индианы» шансов на успех практически не будет.

«Индиана»

«Индиана» за три последних поединка проиграла всего лишь один матч, который пришелся на игру против «Филадельфии» (143:147), но таком сильному сопернику и проиграть не зазорно.

В последнем проведенном матче «Пэйсерс» едва справились с «Хьюстоном» (134:125). Ожидаемо лучшим по набранным очкам в составе «иноходцев» стал Хэлибертон, набравший 29 очков и сделавший 19 подборов.

На данный момент у «Индианы» 12 место в конференции, и 30 побед против 37 поражений. В четырёх последних поединках между этими соперниками команда Бьоркгрена одерживала победу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 2.98, победа «Индианы» — 1.47.

Прогноз: Хозяева проиграют без вариантов своему сопернику.

Альтернативный прогноз: «Индиана» знатно порезвится и пробьет свое среднее значение по набранным очкам за сезон.

Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 2.37.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 122 с коэффициентом 2.34.