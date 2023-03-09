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    «Нью-Орлеан» сможет победить более крепкий «Даллас»?

    «Нью-Орлеан» — «Даллас». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 09 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Даллас»
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    «Нью-Орлеан»
    Нью-Орлеан. Стадион «Смузи Кинг Центр». Дата — 09 марта. Время — 03:30 по мск. «Нью-Орлеан» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» за семь последних матчей выиграл всего лишь одну встречу, которая выпала на матч против «Портленда» (121:110). С такими результатами бороться даже за плей-ин практически нереально, не говоря уже о плей-офф.

    В последнем своем матче «Пеликанс» без вариантов проиграли «Сакраменто» (108:123). 24 очка Брэндана Ингрэма никак не помогли коллективу из Луизианы, поэтому «Нью-Орлеану» нужно задуматься над тем, как и каким образом клуб собирается бороться за кубковую весну.

    На данный момент у «Нью-Орлеана» 31 победа при 34 поражениях, и всего лишь 11 место на Западе. Даже в матче против не сильно сбалансированного «Далласа» клубу из Луизианы не светит ничего хорошего.

    «Даллас»

    «Даллас» играет пока что максимально далеко от той игры, которую он должен показывать и последний поединок против «Юты» вытащил исключительно на морально-волевых качествах и разболтанности соперника.

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    В последнем поединке больше всех очков в составе техасской команды набрал Ирвинг, который оформил 33 очка в кольцо противоборствующего соперника.

    На данный момент «Даллас» располагается на пятой строчке в своей конференции, имея в активе 34 победы и 32 поражения. В четырех последних матчах против «Нью-Орлеана» техасский коллектив трижды праздновал победу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 2.06, победа «Далласа» — 1.89.

    Прогноз: Вариантов у гостей победить больше, но «Пеликанс» на своем паркете вполне могут замахнуться на победу.

    Альтернативный прогноз: Соперники набросают друг другу достаточное количество очков.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.22.

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    «Нью-Орлеан» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» сможет победить более крепкий «Даллас»?
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