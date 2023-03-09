Нью-Орлеан. Стадион «Смузи Кинг Центр». Дата — 09 марта. Время — 03:30 по мск. «Нью-Орлеан» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» за семь последних матчей выиграл всего лишь одну встречу, которая выпала на матч против «Портленда» (121:110). С такими результатами бороться даже за плей-ин практически нереально, не говоря уже о плей-офф.

В последнем своем матче «Пеликанс» без вариантов проиграли «Сакраменто» (108:123). 24 очка Брэндана Ингрэма никак не помогли коллективу из Луизианы, поэтому «Нью-Орлеану» нужно задуматься над тем, как и каким образом клуб собирается бороться за кубковую весну.

На данный момент у «Нью-Орлеана» 31 победа при 34 поражениях, и всего лишь 11 место на Западе. Даже в матче против не сильно сбалансированного «Далласа» клубу из Луизианы не светит ничего хорошего.

«Даллас»

«Даллас» играет пока что максимально далеко от той игры, которую он должен показывать и последний поединок против «Юты» вытащил исключительно на морально-волевых качествах и разболтанности соперника.

В последнем поединке больше всех очков в составе техасской команды набрал Ирвинг, который оформил 33 очка в кольцо противоборствующего соперника.

На данный момент «Даллас» располагается на пятой строчке в своей конференции, имея в активе 34 победы и 32 поражения. В четырех последних матчах против «Нью-Орлеана» техасский коллектив трижды праздновал победу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 2.06, победа «Далласа» — 1.89.

Прогноз: Вариантов у гостей победить больше, но «Пеликанс» на своем паркете вполне могут замахнуться на победу.

Альтернативный прогноз: Соперники набросают друг другу достаточное количество очков.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.22.