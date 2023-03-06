Нью-Йорк. Бруклин. «Барклайс-центр». Дата — 6 марта. Время — 02:00 по мск. «Бруклин» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» прервал чёрную полосу игр благодаря гостевой победе над лидером Восточной конференции — «Бостоном» (115:105).И это без своих экс-лидеров Кайири Ирвинга и Кевина Дюранта.

В матче с «бостонскими кельтами» в роли главной ударной силы «Бруклина» выступил Микал Бриджес. Форвард оформил дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов. До трипл-дабла баскетболисту «Нетс» не хватило шести передач.

Ранее «Бруклин» не смог справиться с сопротивлением сразу четырёх соперников. Были зафиксированы проигрыши в играх против «Нью-Йорка» (118:142), «Милуоки» (104:118), «Атланты» (127:129) и «Чикаго» (87:131).

На данный момент «Бруклин» занимает шестое место в Восточной конференции, а это зона плей-офф ассоциации. В активе нью-йоркцев 35 побед, в пассиве — 28 поражений.

«Шарлотт»

Пятиматчевая победная серия «Шарлотт» — уже история. Белая полоса резко сменилась чёрной, «шершни» потерпели два поражения от «Финикса» (91:105) и «Орландо» (106:117).

В последнем матче с «Орландо» в составе «Шарлотт» дабл-даблом отметился Келли Дж. Убре, оформив 20 очков и совершив 10 подборов.

В составе команды три травмированных игрока. Точно не сможет помочь Коди Мартин, у форварда повреждено колено. Отсутствовать на площадке будут также Ламело Болл и Тео Маледон, выбыв из строя из-за травмы лодыжки.

В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 14 место при 20 победах и 45 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Бруклина» — 1.33, победа «Шарлотт» — 3.76.

Прогноз: «Бруклин» — фаворит пары. Команда способна разгромить аутсайдера конференции.

Ставка: Фора «Бурклина» (-8.5) с коэффициентом 2.12.

Альтернативный прогноз: В среднем за игру «Бруклин» забрасывает 115 очков. Ожидается, что соперники сыграют в верховой баскетбол.

Альтернативная ставка: П1 и ТБ 224.5 с коэффициентом 2.40.