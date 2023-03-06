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    «Бруклин» не даст сопернику шанса на успех?

    «Бруклин» — «Шарлотт». Прогноз (к. 2.12), ставка на матч регулярки НБА, 6 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Шарлотт»
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    Нью-Йорк. Бруклин. «Барклайс-центр». Дата — 6 марта. Время — 02:00 по мск. «Бруклин» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» прервал чёрную полосу игр благодаря гостевой победе над лидером Восточной конференции — «Бостоном» (115:105).И это без своих экс-лидеров Кайири Ирвинга и Кевина Дюранта.

    В матче с «бостонскими кельтами» в роли главной ударной силы «Бруклина» выступил Микал Бриджес. Форвард оформил дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов. До трипл-дабла баскетболисту «Нетс» не хватило шести передач.

    Ранее «Бруклин» не смог справиться с сопротивлением сразу четырёх соперников. Были зафиксированы проигрыши в играх против «Нью-Йорка» (118:142), «Милуоки» (104:118), «Атланты» (127:129) и «Чикаго» (87:131).

    На данный момент «Бруклин» занимает шестое место в Восточной конференции, а это зона плей-офф ассоциации. В активе нью-йоркцев 35 побед, в пассиве — 28 поражений.

    «Шарлотт»

    Пятиматчевая победная серия «Шарлотт» — уже история. Белая полоса резко сменилась чёрной, «шершни» потерпели два поражения от «Финикса» (91:105) и «Орландо» (106:117).

    В последнем матче с «Орландо» в составе «Шарлотт» дабл-даблом отметился Келли Дж. Убре, оформив 20 очков и совершив 10 подборов.

    В составе команды три травмированных игрока. Точно не сможет помочь Коди Мартин, у форварда повреждено колено. Отсутствовать на площадке будут также Ламело Болл и Тео Маледон, выбыв из строя из-за травмы лодыжки.

    В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 14 место при 20 победах и 45 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Бруклина» — 1.33, победа «Шарлотт» — 3.76.

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    Прогноз: «Бруклин» — фаворит пары. Команда способна разгромить аутсайдера конференции.

    Ставка: Фора «Бурклина» (-8.5) с коэффициентом 2.12.

    Альтернативный прогноз: В среднем за игру «Бруклин» забрасывает 115 очков. Ожидается, что соперники сыграют в верховой баскетбол.

    Альтернативная ставка: П1 и ТБ 224.5 с коэффициентом 2.40.

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    «Бруклин» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 06.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» не даст сопернику шанса на успех?
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