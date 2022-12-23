Новый Орлеан. Луизиана. Арена «Смути Кинг-центр». Дата — 23 декабря. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» преследует чёрная полоса. Команда проиграла четыре матча подряд. «Пеликаны» проиграли дважды «Юте» (100:121 и 129:132). Пришлось уступить «Финиксу» (114:118). В этом матче в составе луизианцев отличился Зайон Уильямсон. В кольцо «солнечных» игрок забросил 30 очков.

Из свежего. Домашнюю серию игр «пеликаны» начали с поражения от «Милуоки» (119:128). В этой встрече в составе «Нью-Орлеан» отличился Йонас Валанчюнас. Литовец набрал 37 очков.

До этого у команды была внушительная выигрышная серия из семи матчей и первое место в Западной конференции.

Из-за чёрной полосы «Нью-Орлеан» потерял лидерство в Западной конференции. Команда опустилась на третье место при 18 победах и 12 поражениях. Вперед пропустили «Мемфиса» и «Денвер».

«Сан-Антонио»

Три победы в пяти матчах. Статистика последних игр «Сан-Антонио». В минувшем игровом дне регулярки команда добилась победы над соседом по турнирной таблице «Хьюстоном» (124:105).

В этом матче лучшим игроком стал Девин Васселл. Форвардд «Сан-Антонио» отправил в кольцо соперника 26 очков, совершил 4 подбора и отдал 5 передач.

Под вопросом участие срезу трех баскетболистов. Из-за травм игру с «Нью-Орлеан» 23 декабря, могут пропустить Джонсон, Лэнгфорд и Пёлтль. Не сыграет по личным причинам защитник Джош Ричардсон.

«Сан-Антонио» поднялся на 14 место в Западной конференции и имеет 10 побед при 20 поражениях. На последнюю строчку опустился «Хьюстон».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Орлеан» — 1.34, победа «Сан-Антонио» — 4.10.

Прогноз: Команда из Луизианы — фаворит пары. «Нью-Орлеан» наверняка достигнет успеха в этом противостоянии.

Ставка: Фора «Нью-Орлеан» (-9.5) с коэффициентом 2.17.

Альтернативный прогноз: А можно еще сыграть на результативности матча. Есть вероятность, что соперники сыграют по низам.

Альтернативная ставка: Тотал меньше 224.5 с коэффициентом 2.03.