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    «Юта» сможет прервать гостевую проигрышную серию?

    «Милуоки» — «Юта». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 18 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Юта»
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    «Юта»
    Милуоки. Стадион «Фисерв Форум». Дата — 18 декабря. Время — 04:00 по мск. «Милуоки» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки»

    «Милуоки» за последние три игры выиграл только один матч у «Голден Стэйт» (128:111), и то потому, что в этом матче играл Миддлтон. Без него «олени» просто посыпались и проиграли без вариантов «Мемфису» (101:142).

    Адетокунбо в последних двух проигранных матчах даже не добрался до отметки в 20 набранных очков, что с ним бывает крайне редко. В последней игре против Мемфиса кроме Янниса 19 очков набрал ещё Бобби Портис.

    У «Милуоки» за 15 домашних поединков только три поражения: «Атланте» (106:122), «Чикаго» (113:118) и в недавней игре «Лос-Анджелесу». «Юте» вполне по силам нанести четвертое домашнее поражение обескровленному сопернику.

    «Юта»

    «Юта» выиграла два последних матча у «Нью-Орлеана» и немного улучшила свое положение на Западе. Сейчас у дружины Харди седьмое место в турнирной таблице, но при этом разница побед и поражений составляет «плюс 3».

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    В составе «Юты» в последнем матче лучшим по количеству набранных очков стал Джордан Кларксон, которому не хватило одного набранного балла до 40 набранных очков. Малик Бизли, с 21 очком был лучшим в предыдущем победном матче с «Нью-Орлеаном».

    В гостях «Юта» не может выиграть уже четыре матча подряд, но в игре против ослабленного «Милуоки» есть отличные шансы прервать эту негативную для себя серию. Тем более «Джаз» выиграли у клуба из Висконсина четыре последних матча из пяти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.48, победа «Юты» — 2.75.

    Прогноз: У гостей должно хватить задора, чтобы победить «Милуоки», который сейчас находится явно в кризисе.

    Альтернативный прогноз: Команды способны устроить результативный матч.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.75.

    Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.13.

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    «Милуоки» — «Юта»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Юта» сможет прервать гостевую проигрышную серию?
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