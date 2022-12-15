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    Кто одержит 15-ю победу в сезоне?

    «Индиана» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 2.17), ставка на матч регулярки НБА, 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Голден Стэйт»
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    Индианаполис. Арена «Гейнбридж-филдхаус». Дата — 15 декабря. Время — 03:00 по мск. «Индиана» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Индиана»

    Домашняя серия игр «Индианы» продолжается. После победы над «Вашингтоном» (121:111), команда потерпела два фиаско от «Бруклина» (133:136) и «Майами» (82:87).

    За «иноходцев» отличился Бадди Хилд. До дабл-дабла защитнику «Индианы» не хватило одного подбора. Игрок отправил в кольцо «Майами» 19 очков, при этом совершил 9 подборов и отдал 2 передачи.

    Идет на поправку травмированный Крис Дуарте (травма лодыжки). Участие баскетболиста в матче с «Голден Стэйт» — под вопросом. В лазарете остались Браун (травма ноги) и Тайс (травма колена).

    В Восточной конференции «Индиана» занимает 7 место при 14 победах и 14 поражениях.

    «Голден Стэйт»

    Действующий чемпион пока не может выйти из игрового кризиса. В последних пяти встречах «Голден Стэйт» потерпел третье поражение. На этот раз от «Милуоки» (111:128).

    В этом поединке за «золотых» результативностью отметился Стеф Карри: 20 очков, 6 подборов и 1 передача.

    «Голден Стэйт» входит в десятку Западной конференции. Команда показывает такой же результат, как и «Индиана»: 14 побед и 14 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Индиана» — 2.17, победа «Голден Стэйт» — 1.92.

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    Прогноз: Равные по силе соперники. Выбор сложный. Мы рискнем в пользу «Индианы», так как команда играет дома. У «иноходцев» есть возможность реабилитироваться за поражение от «Майами».

    Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 2.17.

    Альтернативный прогноз: А можно перестраховать себя и сыграть на форе «Индианы».

    Альтернативная ставка: Фора «Индианы» (+2.5) с коэффициентом 1.82.

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    «Индиана» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Кто одержит 15-ю победу в сезоне?
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